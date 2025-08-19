أمجد السيد: لاعبون في الظفرة يقطعون 300 كيلومتر يومياً للتدريب

أكد الحارس السوري المخضرم أمجد السيد، الذي يلعب مع نادي الظفرة، أن لاعبي الفريق يقدمون تضحيات كبيرة من أجل تمثيل النادي، مشيراً إلى أن بعضهم يقطع يومياً مسافة تقارب الـ300 كيلومتر ذهاباً وإياباً من أبوظبي إلى الظفرة لحضور التدريبات، وهو ما يعكس التزامهم الكبير ورغبتهم في خدمة الفريق.

وقال أمجد السيد لـ«الإمارات اليوم»: «هناك لاعبون يقطعون 300 كيلومتر يومياً من أجل الحضور إلى التدريبات، وقد اعتادوا ذلك، وهذا يعكس التزامهم الكبير، ورغبتهم في خدمة الفريق». وأضاف: «مثل هذه التضحيات تظهر الروح العالية لدى اللاعبين، وحبهم للنادي».

وعن تقييمه لظهور الظفرة أمام شباب الأهلي في الجولة الأولى من دوري أدنوك للمحترفين، أوضح: «واجهنا بطل الدوري، ونجحنا في تقديم مباراة كبيرة بشهادة كل من شاهدها، البداية كانت إيجابية رغم الخسارة، وأعتقد أن الأداء يبشر بالخير في قادم الجولات».

وأكد أمجد السيد، الذي لعب في مباراة شباب الأهلي أساسياً، أن الفريق تأثر بارتفاع درجة الحرارة والرطوبة مقارنة بأجواء التدريبات في ملعب الظفرة، لكنه شدد على أن ذلك لا يشكل أعذاراً، مشيراً إلى أن ما قدمه اللاعبون على أرض الملعب يعكس الروح القتالية العالية للفريق.

وتابع السيد: «لا أحب كلمة هدف الفريق هو البقاء في الدوري، لأن ذلك يعني الاستمرار في دائرة المراكز المتأخرة، يجب أن يكون هدفنا الوصول إلى مركز جيد في الدوري، وأن نثبت أن الظفرة ليس ضيفاً على البطولة».

وكان الظفرة قد استهل مشواره في الدوري بالخسارة أمام شباب الأهلي بهدفين دون مقابل، في المباراة التي أقيمت على استاد راشد بدبي، حيث ظهر الفريق بمستوى جيد، خاصة من الناحية الدفاعية، لكنه لم ينجح في ترجمة الفرص القليلة التي سنحت له إلى أهداف.

وأوضح السيد أن الفريق سيواصل العمل على تحسين الأداء والتركيز على تحقيق نتائج إيجابية في الجولات المقبلة، لتعويض البداية الصعبة.