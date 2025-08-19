تقديم موعد بطولة العرب للسلة في دبي إلى 25 سبتمبر

أعلن الاتحاد العربي لكرة السلة، تقديم موعد البطولة العربية لكرة السلة رقم 37 لأندية الرجال، التي يستضيفها نادي النصر في دبي، إلى يوم 25 سبتمبر المقبل، وتستمر حتى 7 أكتوبر 2025، وذلك بدلاً من الموعد السابق الذي كان مقرراً في 7 أكتوبر 2025.

وقال الأمين العام للاتحاد العربي لكرة السلة، العميد عبدالله شلبي، إن القرار يأتي لظروف الأندية العربية المشاركة في بطولة وصل الآسيوية، ومنعاً لتضارب المواعيد بين البطولتين، وضماناً لنجاح البطولة العربية المعتمدة من الاتحاد الدولي للعبة.