أول إقالة في الدوري الإماراتي.. الجزيرة ينهي عقد المدرب عموتة

أعلنت شركة الجزيرة لكرة القدم عن إنهاء التعاقد مع مدرب الفريق الأول الحسين عموتة وجهازه المعاون، بعد الخسارة 2-3 أمام خورفكان، اليوم الأحد، في الجولة الأولى من دوري أدنوك للمحترفين.

وتوجهت الشركة في بيان رسمي بخالص الشكر والتقدير لأعضاء الجهاز الفني بقيادة عموتة على ما قدموه خلال الفترة الماضية.

وأكد النادي في بيانه أن "الجهاز الفني الجديد للفريق سيتم الإعلان عنه خلال الفترة المقبلة، في إطار مساعي الإدارة لتجديد الدماء ومواصلة المنافسة في الموسم الحالي".