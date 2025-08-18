الوصل.. «مقنع وممتع»

أمتع الوصل جمهوره في ظهوره الأول بدوري أدنوك للمحترفين، بعدما حقق فوزاً مستحقاً على بني ياس بهدفين دون مقابل، أمس، على استاد زعبيل، في ختام الجولة الافتتاحية للمسابقة.

وبهذا الانتصار حصد «الإمبراطور» أول ثلاث نقاط في رصيده، موجهاً رسالة قوية لمنافسيه بأنه عازم على دخول سباق المنافسة بجدية هذا الموسم، بعد أن قدم أحد أبرز العروض في الجولة الأولى.

دخل الوصل اللقاء برغبة هجومية واضحة، ونجح في ترجمة تفوقه مبكراً عبر البرازيلي أندريلسون سيلفا، الذي ارتقى لعرضية متقنة ولعبها برأسه قوية داخل الشباك في الدقيقة 23، مانحاً فريقه هدف التقدم الذي أنهى به الشوط الأول متفوقاً.

وفي الشوط الثاني، واصل أصحاب الأرض أفضليتهم، ليعزز المدافع بيدرو ماليرو النتيجة في الدقيقة 72 بتسديدة رائعة «على الطائر» لم تمنح حارس بني ياس أي فرصة للتصدي، مؤكداً تفوق الوصل وسيطرته على مجريات اللقاء.

وشهدت المباراة تألق القائد علي صالح الذي صنع الفارق بمهارته في قيادة الهجمات، فيما أهدر فابيو ليما أكثر من فرصة خطرة كانت كفيلة بزيادة الغلة التهديفية وحسم النتيجة مبكراً، ورغم محاولات بني ياس للعودة في الدقائق الأخيرة، فإن دفاع الوصل وحارسه تعاملوا مع الهجمات بصلابة حتى صافرة النهاية.

«نسر قاسيون» يصنع «السعادة»

قاد النجم السوري عمر خريبين فريق الوحدة لتحقيق فوز ثمين على عجمان 2-0، أمس، على استاد راشد بن سعيد، ضمن الجولة الافتتاحية لدوري أدنوك للمحترفين.

ورغم أفضلية أصحاب الأرض في الشوط الأول وتهديدهم المتكرر لمرمى الوحدة، إلا أن كلمة الحسم جاءت في الشوط الثاني لمصلحة «أصحاب السعادة»، بفضل خبرة وتألق المهاجم السوري الذي افتتح التسجيل في الدقيقة 53 من ركلة جزاء، ثم عاد في الدقيقة 65 ليضاعف النتيجة، بعد أن قاد هجمة مرتدة سريعة أنهاها بتسديدة قوية من داخل المنطقة سكنت شباك عجمان.

بـ10 لاعبين.. «رجال العبدولي» يصدمون الجزيرة

حقق خورفكان فوزاً مثيراً على الجزيرة 3-2، أمس، على استاد صقر بن محمد القاسمي، ضمن الجولة الأولى من دوري أدنوك للمحترفين.

وبعد شوط أول سلبي، افتتح خورفكان التسجيل عبر لاعبه لورينسي بتسديدة قوية من خارج المنطقة (46)، قبل أن يضيف إلتون فيليبي الهدف الثاني (59) من انفراد صريح، لكن الجزيرة عادل النتيجة عبر هدفي نبيل فقير من ركلتي جزاء في الدقيقتين 67 و77.

ورغم الضغط الجزراوي، خطف خورفكان هدف الفوز في الدقيقة 81 عبر طارق تيسودالي، ليهدي فريقه انتصاراً مفاجئاً.