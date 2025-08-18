الشارقة يكشف طبيعة إصابة كايو لوكاس.. ومدة غيابه عن الملاعب

قال نادي الشارقة لكرة القدم على صفحته الرسمية عبر منصة "إكس" إن الفحوصات الطبية التي أجراها لاعب الفريق كايو لوكاس أظهرت إصابته بتمدد بسيط في العضلة الخلفية وأن اللاعب سيخضع لبرنامج علاجي وراحة تمتد إلى ثلاثة أسابيع.

وكان كايو قد شارك في مباراة فريقه الأخيرة أمام دبا التي انتهت بفوز الشارقة 3-1 ضمن الجولة الأولى لدوري أدنوك للمحترفين، لكنه غادرها مصاباً في الشوط الأول.

يذكر أن كايو لوكاس يعد من العناصر الأساسية سواء بالنسبة للشارقة أو المنتخب الذي يحتاج إلى جهوده خلال مباراتيه المرتقبتين أمام عمان وقطر يومي 11 و14 أكتوبر المقبل ضمن الملحق المؤهل إلى كأس العالم 2026.