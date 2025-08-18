الهدف 9000 في تاريخ الدوري بإمضاء لابا

وضع التوغولي لابا كودجو، بصمة جديدة للعين في سجلات دوري المحترفين، بعدما حمل هدفه الذي أحرزه بمرمى البطائح، أول من أمس، في انطلاقة النسخة الـ17، الرقم 9000 في تاريخ البطولة منذ بداية عصر الاحتراف.

وكتب «الزعيم» بهدف لابا الفصل الثالث في مسيرة «الألفيات» بدوري المحترفين، بعدما سجّل في موسم 2008-2009 البرازيلي أندريه دياز هدف الافتتاح التاريخي في البطولة يوم 19 سبتمبر 2008، قبل أن يعود العين ويضع بصمة جديدة عبر لاعبه المصري حسين الشحات الذي وقّع على الهدف رقم 5000 في الثالث من فبراير 2018.

كما ظهر لاعب النصر السابق الغيني إسماعيل بانغورا في القائمة التاريخية بتسجيله الهدف رقم 1000 بتاريخ 26 سبتمبر 2010، ثم تبعه الفرنسي ميشيل لورنت بقميص (نادي الشعب سابقاً) مسجلاً الهدف رقم 2000 في 19 نوفمبر 2012.

وحمل الهدف رقم 3000 توقيع البرازيلي غرافيتي (لاعب الأهلي سابقاً) في الثاني من مايو 2014، فيما سجّل داوود علي (لاعب الشباب سابقاً)، الهدف رقم 4000 يوم 18 فبراير 2016.

أما الهدف رقم 6000 فجاء عبر البرازيلي دودو لاعب خورفكان في الأول من يناير 2020، قبل أن يدوّن الهداف التاريخي للكرة الإماراتية، علي مبخوت، بصمته على الهدف رقم 7000 بقميص الجزيرة في 15 فبراير 2022، ليتبعه زميله السابق كيبانو بالهدف رقم 8000 يوم الثاني من ديسمبر 2023.

وبالأمس، واصل لابا كودجو كتابة التاريخ، بوضع بصمته على الهدف رقم 9000 في دوري المحترفين.

وقال لابا كودجو في تصريحات صحافية إن الفوز على البطائح في افتتاح الدوري منحه وزملاءه الثقة لمواصلة القتال بالروح نفسها في المباريات المقبلة، مضيفاً: «قدمنا أداء جيداً، وقاتلنا كثيراً من أجل الفوز بالنقاط الثلاث، وهذا هو الأهم بالنسبة لنا، وسنواصل العمل بالطريقة نفسها في كل مباراة، لأن الفوز بالنقاط هو الهدف الأهم، وأنا سعيد بما حققناه من أجل كل زملائي».

وتابع: «توقيعي على الهدف رقم 9000 بتاريخ الدوري يمنحني المزيد من الثقة لمواصلة التدريبات واللعب بجدية، للاستمرار في تسجيل الأهداف، ومساعدة زملائي على التسجيل وتحقيق الانتصارات في مباريات عدة هذا الموسم».