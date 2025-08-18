محترفون: دوري السلة كسر الصورة النمطية وأصبح جاذباً للنجوم

أكد محترفون أجانب حاليون وسابقون في أندية كرة السلة بالدولة أن الدوري الإماراتي نجح، خلال الأعوام القليلة الماضية، في التخلص من صورته النمطية كـ«محطة أخيرة» في مسيرة اللاعب الأجنبي، بعدما أصبح وجهة جاذبة لنجوم واعدة تبحث عن تحقيق الألقاب والإنجازات، تمهيداً لخطوات أكبر في مشوارها الاحترافي، خصوصاً على صعيد الدوريات الآسيوية.

وقالوا لـ«الإمارات اليوم»: «إن الوجود المستمر للأندية الإماراتية في البطولات الإقليمية والقارية خلال السنوات الثلاث الماضية كان نقطة تحول مهمة، وفتح الباب أمام لاعبين بمعدلات عمرية أصغر للقدوم إلى الدوري الإماراتي، بهدف التألق داخلياً وخارجياً، سعياً للانتقال لاحقاً إلى أكبر أندية القارة».

وأشاروا إلى أن «المشاركات الخارجية، سواء في دوري (سوبر غرب آسيا) بمرحلتَيه (المنطقة الخليجية) و(الفاينال 8) المؤهل لدوري أبطال آسيا، كانت سبباً رئيساً في انتقال عدد من لاعبي الدوري الإماراتي إلى أندية كبرى على الساحة الآسيوية».

وأضافوا أن «قوة المنافسات والأسماء التي تواجهها أندية الدولة خارجياً شكلت عاملاً محفزاً للاعبين الشباب، وأسهمت في كسر الصورة النمطية التي ارتبطت بالدوري لسنوات طويلة».

واشنطن: شغف التحدي دفعني نحو شباب الأهلي

قال صانع ألعاب شباب الأهلي، الأميركي ديشاوندوي واشنطن (24 عاماً): «شغف التحدي، وقوة المنافسات التي نخوضها في دوري سوبر غرب آسيا، والتأهل لدوري الأبطال، كانت من أهم عوامل جذبي للقدوم إلى الدوري الإماراتي».

وأضاف: «أفتخر بأنني كنت الموسم الماضي أصغر محترف أجنبي في تاريخ دوري السلة الإماراتي، ونجحت مع الفريق في تحقيق لقب بطل المنطقة الخليجية، والتأهل إلى (الفاينال 8)، ومواجهة نخبة نجوم المنطقة العربية، قبل أن نكرر التأهل إلى دوري الأبطال، ونخوض مجدداً مواجهات قوية مع أبرز الأسماء في آسيا».

حراث: «واهم» من يظن أن الدوري محطة أخيرة للمحترفين

أكد المحترف الجزائري في صفوف النصر بالموسم الماضي، محمد حراث، أن من يعتقد أن دوري السلة الإماراتي هو محطة النهاية للمحترف الأجنبي «واهم»، مشيراً إلى أن السنوات الأخيرة شهدت انتقال لاعبين تألقوا محلياً إلى أندية آسيوية قوية.

وقال: «في النسخة الأخيرة من (الفاينال 8) ودوري أبطال آسيا، شاهدنا لاعب الوصل السابق ليمون بوب ينتقل مباشرة إلى فريق طبيعت الإيراني، ويسجل معدلاً بلغ 32 نقطة في المباراة خلال الأدوار النهائية».

وأضاف: «الاستحقاقات الخارجية عامل جذب كبير، كما أن هناك تجارب لنجوم عرب تألقوا محلياً وخليجياً قبل الانتقال لأندية أخرى، وأنا شخصياً حصلت على لقب أفضل لاعب في الدوري السعودي عامي 2022 و2023 قبل قدومي للنصر».

إنجرام: نجوم من أوروبا وأميركا يطمحون للعب في الإمارات

أكد محترف البطائح الموسم الماضي، الأميركي دونت إنجرام (26 عاماً)، أن لاعبين ونجوماً من دوريات أوروبية، وفي جامعات أميركية، يتطلعون للقدوم إلى الدوري الإماراتي.

وقال إنجرام: «إن دوري السلة الإماراتي بات أكثر جذباً للعناصر الشابة، لوضع بصمة لها على صعيد الأداء والإنجازات، ويفتح الباب أمامها للانتقال إلى أكبر الدوريات الآسيوية في المنطقة».

وأوضح: «قوة الاستقطابات والاستحقاقات الخارجية لعبت دوراً كبيراً في تغيير الصورة النمطية التي عُرفت عن الدوري الإماراتي، بعد أن أصبح لاعبون من نجوم الدوريات الأميركية والأوروبية يفضلون إنهاء مسيرتهم بالاحتراف هنا، لأسباب عدة، أبرزها قلة عدد الأندية المشاركة في دوري الرجال، إضافة إلى قلة المشاركات الخارجية، وحصر معظمها في المنافسة على ألقاب خليجية».

واختتم: «لم أتردد في القدوم إلى الدوري الإماراتي، بعد مسيرة ناجحة لي في الدوريات الأوروبية، منها جورجيا، ورومانيا، وتركيا».

