بتروفيتش: بقاء الظفرة في «المحترفين» سيكون «إنجازاً ضخماً»

أكّد مدرب الظفرة، الصربي زيلكو بتروفيتش أن تجربته السابقة في الملاعب الإماراتية مع نادي الشعب سابقاً، ستبقى محطة لا تُنسى في مسيرته التدريبية، مشيراً إلى أنه رغم انتهاء تلك التجربة فإنه لم ينقطع عن زيارة الدولة وحضور المباريات باستمرار، ما جعله على دراية كاملة بتطور كرة القدم الإماراتية وزيادة قوة المنافسة في دوري أدنوك للمحترفين.

وكان بتروفيتش خسر مع الظفرة أولى مبارياته في انطلاق دوري أدنوك للمحترفين أمام مضيفه شباب الأهلي (حامل اللقب) بهدفين دون مقابل، أول من أمس.

وقال زيلكو بتروفيتش لـ«الإمارات اليوم»: «إن فريقه ارتكب أخطاء سهلة جداً في الكرات الثابتة خلال المباراة سمحت للمنافس بتسجيل هدفين، لكنني فخور برد فعل اللاعبين ومحاولتهم العودة إلى أجواء اللقاء وبناء الهجمات».

وأضاف أن «الهدف الرئيس لفريق الظفرة هذا الموسم يتمثّل في ضمان البقاء في الدوري، وتحقيق ذلك سيكون بمثابة إنجاز ضخم للفريق في ظل قوة المنافسة ووجود عدد كبير من الأندية الكبيرة».

وتابع: «المنافس لعب مباراة أفضل، وأتمنى له التتويج بالبطولة، فهو نادٍ كبير يملك مدرباً مميّزاً وكل مقومات النجاح»، مشدداً على أن «الدوري صعب للغاية، لأنه يضم سبعة أندية قوية وتنافس على البطولة، وهذا لا يوجد في كثير من دول المنطقة باستثناء السعودية التي استثمرت بشكل هائل في كرة القدم، وهو أمر يحسب للكرة الإماراتية».

وختم بتروفيتش حديثه بالتأكيد أن الفريق سيلعب بأسلوب متوازن في المباريات المقبلة، مع تقليل المخاطر وتجنب الأخطاء الساذجة، وقال: «نريد أن نلعب كرة قدم حقيقية، وليس الاكتفاء بالدفاع فقط، ونؤمن بقدرتنا على تحقيق هدفنا».