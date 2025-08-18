4 مشاهد فنية من مباراة الشارقة ودبا أبرزها «خبرة الملك»

سجلت مباراة الشارقة ودبا، أول من أمس، في الجولة الأولى من دوري أدنوك للمحترفين وانتهت بفوز «الملك» 3-1، أربعة مشاهد فنية، أبرزها خبرة لاعبي الشارقة في التعامل مع المجريات، ودكة بدلاء الفريق التي أسهمت في تحقيق الانتصار، في وقت ظهر فيه دبا بمستوى فني منافس على الرغم من قدومه من دوري الدرجة الأولى.

خبرة الشارقة

قادت خبرة فريق الشارقة في التعامل مع المباريات الافتتاحية للدوري إلى تحقيق نتيجة إيجابية في مواجهة لم تكن سهلة على «الملك»، وساعده في ذلك تألق الغيني عثمان كامارا، والتونسي فراس بالعربي.

دكة البدلاء

واصل الشارقة نجاحه في تهيئة دكة بدلاء قوية، إذ دفع باللاعب عثمان كامارا بديلاً عن المصاب كايو لوكاس، ثم أشرك البرازيلي إيغور كورونادو بديلاً عن الأرجنتيني بوبليتي، ليؤكدا قيمة عمق التشكيلة، فضلاً عن مشاركة النجم الشاب سلطان السعدي الذي سجل الهدف الثالث.

قدرات دبا

أثبت فريق دبا أنه قادر على كسر قاعدة «الصاعد هابط» بفضل الانسجام والعزيمة، بعد أن قدّم لاعبوه مستوى فنياً يُعدّ أفضل مما قدمته الفرق الصاعدة في الجولات الافتتاحية للمواسم الماضية.

«النشمي» المرضي

قدّم لاعب منتخب الأردن (النشامى) محمود المرضي أداءً فنياً مميّزاً مع فريقه الجديد دبا، وكان بمثابة الركيزة الأساسية لهجوم الفريق، بعدما سجّل الهدف الأول لدبا في الموسم، وأسهم بفاعلية في القوة الهجومية لفريقه.