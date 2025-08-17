بوغدانوف: بني ياس افتقد جودة التمريرات والتسديد على مرمى الوصل

أكد مدرب فريق بني ياس البلغاري إيفايلو بوغدانوف، أن الفريق افتقد جودة التمرير والتسديد رغم الفرص التي أتيحت له أمام الوصل، وانتهت بفوز الوصل بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما اليوم الاحد، في ختام الجولة الافتتاحية من دوري أدنوك للمحترفين.

وقال بوغدانوف، في تصريحات صحافية: "بني ياس دخل مباراته بخطة واضحة، لكن استقبال هدف في الشوط الأول أربك حسابات الفريق، وحاولنا العودة مع انطلاق الشوط الثاني قبل أن نتلقى هدفاً جديداً".

وأضاف: "كان لدينا الكثير من الفرص، لكن جودة التمريرات، والتسديدات أضاعت تلك الفرص".

وتابع: "أبارك للاعبي الفرق الذين أظهروا روحاً عالمية رغم النتيجة، ولازال لدينا ثقة بأن لاعبينا قادرين على العمل الجاد في المباريات المقبلة، وتقديم النتائج الجيدة"

وأختتم: "الفريق بحاجة لمزيد من الوقت فبعض اللاعبين وصلوا متأخراً، إلا أننا علينا العمل بجد لتصحيح الأخطاء، وهدفنا في المباراة القادمة حصد النقاط الثلاثة.