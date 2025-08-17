كاسترو: الوصل كان الأفضل أمام بني ياس.. ويسعدني الفوز بالصفقات الجديدة

أكد مدرب الوصل البرتغالي لويس كاسترو، أن فريقه كان الطرف الأفضل طوال مباراته أمام بني ياس، اليوم الأحد، في الجولة الأولى من دوري أدنوك للمحترفين، ليخرج فائزاً بثنائية نظيفة.

وقال كاسترو في تصريحات صحفية: "نسب الاستحواذ على الكرة تعكس مدى الأفضلية التي تمتعنا بها، وانعكست على النتيجة، خاصة في شوطها الأول الذي بدأنها بوضع ضغط على المنافسين، في خطة منحت اللاعبين مع تقدم الوقت كثب ثقة أكبر".

وأوضح: "لم نسمح للاعبي بني ياس بالتوغل، وتمكنا من تسجيل هدف في الشوط الأول أكسبنا مزيد من الثقة، واستطعنا الحفاظ على نظافة الشباك، قبل أن نتمكن من معاودة التسجيل مرةً جديدة في الشوط الثاني".

وأضاف: "من الطبيعي أن يبدأ الفريق بالتحسن مباراة بعد أخرى، خصوصاً مع اللاعبين الجدد، إلا أنني فخور بالخروج في أول مباراة رسمية لي هنا في الدوري الإماراتي بنتيجة الفوز".

واختتم: "سعيد بالأداء من جميع اللاعبين، خصوصاً أن الأهداف التي جاءت عبر الصفقات الجديدة، مما يؤكد مدى أهمية التعاون والانسجام الذي سيتطور بين لاعبينا في كل مباراة نخوضها".