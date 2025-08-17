أحمد بن راشد يعيد تشكيل مجلس إدارة نادي الوصل برئاسة محمد أحمد بن فهد

أصدر سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، رئيس نادي الوصل، قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة النادي برئاسة محمد أحمد بن فهد.

وقال سموه على حسابه في منصة "إكس": "اليوم نعيد تشكيل مجلس إدارة نادي الوصل والشركات التابعة له برئاسة الأخ محمد أحمد بن فهد، أحد رجالات الوصل الأوفياء الذين لا يدخرون جهداً في خدمته، وكلنا ثقة بأنه سيبذل كل ما في وسعه في سبيل الكيان الوصلاوي".