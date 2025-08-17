اتحاد كرة القدم: على نادي العين عدم الانشغال في أمور لا تعنيه

أكد اتحاد كرة القدم رفضه التام لأي تشكيك بنزاهة وكفاءة منتسبي قطاع التحكيم الإماراتي، الذي يحقق نجاحات كبيرة محلياً وقارياً ودولياً، معبّراً في الوقت ذاته عن استيائه الشديد من الانتقاد غير الدقيق للتحكيم الذي نشرته المنصات الرسمية لنادي العين، داعياً القائمين على النادي الالتزام بالقيم الرياضية ومبادئ الاحترام وعدم انتقاص عمل الآخرين.

وأعلن اتحاد كرة القدم في بيان صحافي اليوم الاحد، بدء اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه نادي العين، وسيقوم بإجراء قانوني حازم ضد كل من يقلل من عمله أو من أداء منتسبيه بصورة غير لائقة.

وأشار الاتحاد إلى أن تقييم حكام الكرة يأتي من اتحاد الكرة ومجلس إدارته وفقاً للصلاحيات الممنوحة حسب النظام الأساسي، وليس من شأن نادي العين التدخل في هذه الصلاحيات، مشيراً إلى وجود آليات واضحة بخصوص الاعتراض على قرارات التحكيم، مطالباً نادي العين بالاهتمام بشؤونه الداخلية.

وأضاف: «الجدير بالذكر أن موسمين متتاليين شهدا كثرة الأخطاء الإدارية التي ارتكبها النادي ومنتسبوه خلال المعاملات الإدارية مع الاتحاد، والتي تعامل معها اتحاد الكرة بكل مهنية، ومن خلال قنواته الرسمية، ويأمل الاتحاد أن يقوم النادي بتطوير أداء منتسبيه بشكل أكبر وعدم الدخول والانشغال بأمور لا تعنيه».

وأشار الاتحاد إلى أن «مسألة تطوير سلك التحكيم مسؤولية اتحاد الكرة من خلال لجان وفرق عمل تضم كفاءات عالية، وتعمل وفق أسس ومبادئ واضحة».

وأوضح اتحاد الكرة أن «بإمكان نادي العين والأندية الأخرى طلب الاستعانة بالحكام الأجانب لمبارياتها وفقاً للآلية المعتمدة لذلك، وذلك في حال عدم رضاهم عن أداء الحكام المواطنين».

وكان نادي العين، قد أصدر بياناً رسمياً عبر منصاته على مواقع التواصل، يعترض فيه على قرارات التحكيم، على الرغم من فوز الفريق على البطائح 2-1، أول من أمس، في الجولة الافتتاحية لانطلاقة النسخة الـ 17 في دوري المحترفين.

وقال نادي العين في بيانه: «نؤكد أنه بالرغم من الانتصار المستحق الذي حققه الفريق الأول لكرة القدم في مباراته أمام نادي البطائح، إلا أن اللقاء شهد عدداً من الحالات التحكيمية الجدلية التي كادت أن تؤثر بصورة مباشرة على نتيجة المباراة وحرمان الفريق من نقاطها».

وأضاف نادي العين: «يشدد نادي العين على ان موقفه ثابت وراسخ في دعم منظومة التحكيم في الكرة الإماراتية والوقوف إلى جانب كافة الجهود المبذولة لتطويرها وما يسهم في الارتقاء باللعبة ويعزز نزاهتها وعدالتها، غير أن النادي يرفض في الوقت ذاته استمرار وقوع الأخطاء التحكيمية التي من شأنها التأثير على مسيرة الفريق في المنافسات المحلية ويؤكد حرصه على ضرورة اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الفرق مع التشديد على أهمية تطوير معايير وآلية اختيار حكم تقنية الفيديو (الفار) بما يواكب متطلبات المرحلة ويحدد من القرارات الجدلية المؤثرة».