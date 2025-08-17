بعرض «برازيلي».. الوصل يوجه رسالة قوية لمنافسيه في الدوري

أمتع الوصل جمهوره في ظهوره الأول بدوري أدنوك للمحترفين، بعدما حقق فوزاً مستحقاً على بني ياس بهدفين دون مقابل، اليوم الأحد، على استاد زعبيل، في ختام الجولة الافتتاحية للمسابقة.

وبهذا الانتصار حصد «الإمبراطور» أول ثلاث نقاط في رصيده، موجهاً رسالة قوية لمنافسيه بأنه عازم على دخول سباق المنافسة بجدية هذا الموسم، بعد أن قدم أحد أبرز العروض في الجولة الأولى.

دخل الوصل اللقاء برغبة هجومية واضحة، ونجح في ترجمة تفوقه مبكراً عبر البرازيلي أندريلسون سيلفا، الذي ارتقى لعرضية متقنة ولعبها برأسه قوية داخل الشباك في الدقيقة 23، مانحاً فريقه هدف التقدم الذي أنهى به الشوط الأول متفوقاً.

وفي الشوط الثاني، واصل أصحاب الأرض أفضليتهم، ليعزز المدافع بيدرو ماليرو النتيجة في الدقيقة 72 بتسديدة رائعة «على الطائر» لم تمنح حارس بني ياس أي فرصة للتصدي، مؤكداً تفوق الوصل وسيطرته على مجريات اللقاء.

وشهدت المباراة تألق القائد علي صالح الذي صنع الفارق بمهارته في قيادة الهجمات، فيما أهدر فابيو ليما أكثر من فرصة خطرة كانت كفيلة بزيادة الغلة التهديفية وحسم النتيجة مبكراً، ورغم محاولات بني ياس للعودة في الدقائق الأخيرة، فإن دفاع الوصل وحارسه تعاملوا مع الهجمات بصلابة حتى صافرة النهاية.