مورايس: الوحدة استحق نقاط عجمان.. شكراً للجمهور

اعتبر مدرب الوحدة، البرتغالي خوسيه مورايس، أن الفوز الذي حققه فريقه على عجمان بهدفين دون رد، اليوم الأحد، في الجولة الأولى من دوري أدنوك للمحترفين، يمثل دفعة معنوية قوية في بداية مشوار "أصحاب السعادة" هذا الموسم.

وهنأ مورايس لاعبيه على الأداء المميز، مؤكداً أن الوحدة استحق الانتصار في ضربة البداية وحصد أول ثلاث نقاط، رغم الظروف المناخية الصعبة وارتفاع درجات الحرارة.

وقال مورايس في المؤتمر الصحافي الذي عقد عقب المباراة: "اللقاء بدأ وسط حذر واضح من الطرفين، إذ كان كل فريق يسعى للاستفادة من الاستحواذ وعدم ارتكاب الأخطاء. كلا الفريقين ركز على الجانب الدفاعي، ما صعّب مهمة اختراق دفاع عجمان، لكن تسجيل هدف التقدم في الشوط الثاني فتح المباراة بشكل أكبر".

وأضاف: "على الرغم من سيطرتنا على مجريات اللعب، إلا أن الفرص كانت متكافئة إلى حد ما.. الهدف الثاني منحنا أريحية أكبر، وساعدنا على إدارة المباراة بشكل أفضل حتى النهاية".

وختم مورايس قائلاً: "أشكر جمهور الوحدة على الحضور الكبير رغم حرارة الطقس، ونهدي لهم هذا الفوز، كما أوجه الشكر لجماهير عجمان التي أظهرت روحاً رائعة في دعم فريقها".