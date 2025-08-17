مدرب عجمان: ركلة جزاء الوحدة قلبت الموازين

أكد مدرب فريق عجمان، الصربي غوران، أن ركلة الجزاء التي احتسبها الحكم لصالح الوحدة وسجل منها اللاعب السوري عمر خريبين الهدف الأول في الدقيقة 53، كانت نقطة التحول التي غيرت مجرى المباراة، ليُنهي "أصحاب السعادة" اللقاء منتصرين بهدفين دون مقابل، في المواجهة التي أقيمت اليوم الأحد على استاد راشد بن سعيد في عجمان، ضمن الجولة الأولى من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم.

وقال غوران خلال المؤتمر الصحافي عقب المباراة: "أعتقد أن الحذر كان مسيطراً على أداء الفريقين طوال 60 دقيقة، لكن ركلة الجزاء قلبت موازين اللقاء. بعد الهدف كان على عجمان أن يفتح المساحات للهجوم من أجل التعويض، غير أن الوحدة يمتلك لاعبين على مستوى عالٍ يجيدون استغلال المساحات بشكل مميز".

وأضاف مدرب عجمان: "على الرغم من تسجيل الوحدة الهدف الثاني، فإن عجمان سيطر على فترات كبيرة من المباراة، لكن دون فعالية هجومية واضحة، وهو ما سنعمل على معالجته في المباريات المقبلة حتى نستثمر السيطرة على الكرة بشكل أفضل".