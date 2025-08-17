السوري عمر خريبين يصنع «السعادة» في ملعب عجمان

قاد النجم السوري عمر خريبين فريقه الوحدة لتحقيق فوز مهم على عجمان بنتيجة 2-0، اليوم الأحد، على استاد راشد بن سعيد، ضمن الجولة الأولى من دوري أدنوك للمحترفين.

وبعد شوط أول قوي من أصحاب الأرض الذين ظهروا بأفضلية واضحة وهددوا مرمى الوحدة في أكثر من مناسبة، جاءت كلمة الحسم في الشوط الثاني لمصلحة "أصحاب السعادة"، بفضل خبرة وتألق مهاجمه السوري خريبين.

وافتتح خريبين التسجيل في الدقيقة 53 من ركلة جزاء احتسبها الحكم بعد العودة إلى تقنية الفيديو، ونفذها اللاعب بنجاح وبطريقة رائعة. ثم عاد في الدقيقة 65 ليعزز تقدم فريقه، بعدما قاد هجمة مرتدة سريعة أنهاها بتسديدة قوية من منطقة الجزاء سكنت شباك عجمان.

وحاول عجمان العودة إلى المباراة في الدقائق الأخيرة، لكن الدفاع الوحداوي تعامل مع الكرات العرضية والخطورة المتكررة بصلابة، ليخرج الفريق فائزًا ويحصد أول ثلاث نقاط له في مشواره، متساويًا مع بقية الأندية المنتصرة في اليوم الأول من البطولة.