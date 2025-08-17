«رجال العبدولي» يصدمون الجزيرة وعموتة

حقق خورفكان فوزًا مثيرًا على الجزيرة بنتيجة 3-2، اليوم الأحد، على استاد صقر بن محمد القاسمي، ضمن الجولة الأولى من بطولة دوري أدنوك للمحترفين، ليحصد فريق خورفكان أول ثلاث نقاط في البطولة متفوقاً على كتيبة النجم المصري محمد النني.

وبعد شوط أول سلبي، افتتح خورفكان التسجيل في الدقيقة 46 عبر لاعبه لورينسي من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، قبل أن يضيف إلتون الهدف الثاني في الدقيقة 59 بعد انفراد تام بالمرمى، ليمنح فريقه أفضلية بهدفين دون مقابل.

لكن الجزيرة رفض الاستسلام، حيث تمكن النجم نبيل فقير من إعادة "فخر أبوظبي" إلى أجواء اللقاء، مسجلًا هدفين من ركلتي جزاء في الدقيقتين 67 و77، ليعيد المباراة إلى نقطة التعادل من جديد

إلا أن خورفكان عاد بقوة في الدقيقة 81، بعدما سجل طارق تيسودالي الهدف الثالث، ليمنح فريقه انتصارًا ثمينًا وصادمًا على حساب الجزيرة مع انطلاقة المسابقة.