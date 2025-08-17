بيان رسمي.. العين يعترض على قرارات التحكيم في مباراة البطائح

أصدر نادي العين، بياناً رسمياً عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، يعترض فيه على قرارات التحكيم، على الرغم من فوز الفريق على البطائح بنتيجة (2-1)، في المباراة التي جمعتهما السبت، في الجولة الافتتاحية لانطلاقة النسخة الـ 17 في دوري المحترفين.

وقال نادي العين في بيانه: "نؤكد أنه بالرغم من الانتصار المستحق الذي حققه الفريق الأول لكرة القدم في مباراته أمام نادي البطائح، إلا أن اللقاء شهد عدداً من الحالات التحكيمية الجدلية التي كادت أن تؤثر بصورة مباشرة على نتيجة المباراة وحرمان الفريق من نقاطها".

وأضاف البيان: "يشدد نادي العين على ان موقفه ثابت وراسخ في دعم منظومة التحكيم في الكرة الإماراتية والوقوف إلى جانب كافة الجهود المبذولة لتطويرها وما يسهم في الارتقاء باللعبة ويعزز نزاهتها وعدالتها، غير أن النادي يرفض في الوقت ذاته استمرار وقوع الأخطاء التحكيمية التي من شأنها التأثير على مسيرة الفريق في المنافسات المحلية ويؤكد حرصه على ضرورة اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الفرق مع التشديد على أهمية تطوير معايير وألية اختيار حكم تقنية الفيديو (VAR) بما يواكب متطلبات المرحلة ويحدد من القرارات الجدلية المؤثرة".

واختتم البيان، إن: "نادي العين إذ يضع كامل ثقته في لجنة الحكام والجهات المختصة، فإنه يأمل أن تسهم مراجعة مثل هذه الحالات في رفع مستوى الأداء التحكيمي وتفادي تكرارها مستقبلاً بما يحفظ حقوق الأندية ويعكس الصورة الحقيقية لتطور كرة القدم الإماراتية".