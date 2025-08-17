بصمة ميلوش تظهر بقوة على أداء الشارقة

ظهرت بصمة مدرب الشارقة الجديد، الصربي ميلوش ميلوييفيتش بوضوح على أداء «الملك» الذي عاد من ملعب دبا بفوز صريح 3-1، أمس، في الجولة الأولى من دوري أدنوك للمحترفين.

وحملت أهداف الشارقة توقيع عثمان كامارا، وفراس بالعربي، وسلطان السعدي في الدقائق 42 و62 و90+7 على التوالي، فيما سجل لدبا النجم الأردني محمود المرضي (45).

وجاءت انطلاقة المباراة قوية من أصحاب الضيافة، بعد أن شكل لاعبو دبا ضغطاً كبيراً على مرمى الشارقة، إلا أن حارس «الملك» خالد توحيد كان بالمرصاد.

ونجح الشارقة في التعامل مع الضغط، والانطلاق تدريجياً نحو مناطق المنافس، ليحمل نصف الساعة الأولى مزيداً من المصاعب للشارقة بخروج لاعبه كايو لوكاس مصاباً، والدفع بلاعبه عثمان كامارا الذي كان دخوله عنوان الفرح لجمهور «الملك» بعد نجاحه في الدقيقة 42 من استثمار ركلة ركنية نفذها فراس بالعربي، إذ ارتقى لها وغمزها رأسية في شباك حارس دبا محمد الرويحي.

وتمكن دبا من تعديل النتيجة سريعاً في الدقيقة 45 من تسديدة محمود المرضي من حدود منطقة الجزاء.

ومع انطلاق الشوط الثاني، نشط الشارقة معتمداً على الكرات العميقة، وأكد بالعربي مجدداً خطورته بإهداء الشارقة التقدّم مجدداً في الدقيقة 62، بعد أن سدد من خارج حدود منطقة الجزاء على يسار حارس دبا، معلناً الهدف الثاني لـ«الملك». وفي الدقيقة 90+7، أهدى البديل الشاب سلطان السعدي «الملك» الهدف الثالث.