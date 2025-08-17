شباب الأهلي يرسم قلباً لعشاقه في انطلاقة الدوري

دشّن فريق شباب الأهلي حملة دفاعه عن لقب دوري أدنوك للمحترفين على قاعدة «البطل لا يخسر» ضربة البداية التي استمرت للموسم الـ12 على التوالي، بعد فوزه على ضيفه الظفرة بهدفين نظيفين، أمس.

وسجل لـ«فرسان دبي» نجمه بالا في الدقيقة 14، وريان فيكتور في الدقيقة 27.

وأكد شباب الأهلي جديته في المنافسة على اللقب بالصورة المثلى، بعد بداية سريعة أحرز فيها هدفاً مبكراً عبر بالا في الدقيقة الرابعة من عمر اللقاء، لكن تقنية الفيديو (الفار) تدخلت وألغته بداعي التسلل.

وسرعان ما عاد اسم بالا للسطوع مجدداً بتسديده كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، باتجاه الزاوية اليمنى لحارس مرمى الظفرة، معلناً افتتاح التسجيل في الدقيقة 14.

وعزز شباب الأهلي تقدّمه في الدقيقة 27، بعد أن أرسل كارتابيا كرة عرضية، ارتقى إليها ريان فيكتور موجّهاً كرة رأسية على يمين حارس الظفرة، لينتهي الشوط الأول بتقدم «الفرسان» بثنائية نظيفة.

ومع انطلاق الشوط الثاني، واصل شباب الأهلي ضغطه، ليعود حكم اللقاء سلطان محمد صالح في الدقيقة 55، ويحرم بلانيتش من إعلان الهدف الثالث لـ«فرسان دبي» لوقوعه في التسلل.

وحاول الظفرة التعويض في الدقائق الأخيرة، إلا أن دفاعات شباب الأهلي كانت كفيلة بالحفاظ على النتيجة، وإنهاء المباراة بثنائية الفوز، وإهداء جمهور «فرسان دبي» أولى نقاط الموسم الجديد.