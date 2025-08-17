الوحدة يواجه عجمان بذكريات 20 سنة «مطر».. وقميص 10 جديد

يحل فريق الوحدة في الساعة 18:05 من مساء اليوم ضيفاً على عجمان في ختام الجولة الافتتاحية لدوري أدنوك للمحترفين بنسخته الـ17، كما يلتقي في التوقيت ذاته خورفكان مع ضيفه الجزيرة، ويستقبل الوصل نظيره بني ياس الساعة 20:30 مساءً.

وستشهد مواجهة الوحدة وعجمان الظهور الأول للقميص رقم 10 مع لاعب جديد في صفوف «العنابي» بعد أن ارتداه آخر أساطير ونجوم الجيل الذهبي للكرة الإماراتية إسماعيل مطر لأكثر من 20 عاماً.

وكانت شركة نادي الوحدة قد أعلنت في الثامن من الشهر الجاري، ضمن صفقات «الميركاتو» الصيفي، عن تعاقدها مع الصربي دوسان تاديتش، ومنحه القميص رقم 10 الذي ارتبط باسم إسماعيل مطر حتى اعتزاله في نهاية موسم 2023-2024.

ويُعد مطر أحد أبرز رموز الكرة الإماراتية، إذ تتذكره جماهير «العنابي» والمنتخب كنموذجٍ للعطاء المستمر، وآخر لاعبي الجيل الذهبي الذي قاد «الأبيض» للتتويج بأول لقب في كأس الخليج عام 2007، بعد أن خطف الأضواء في مونديال الشباب 2003 باختياره أفضل لاعب في البطولة.

وسبق أن تخلى العديد من النجوم الذين سبق لهم الانضمام للوحدة عن ارتداء الرقم 10 احتراماً لمطر، أبرزهم قائد منتخب تشيلي خورخي فالديفيا، الذي اشتهر بهذا الرقم مع منتخب بلاده وأنديته قبل أن ينضم للوحدة.

ويراهن «العنابي» في مباراته الافتتاحية بقيادة مدربه الجديد البرتغالي خوسيه مورايس على صفقاته الجديدة التي ضمت بجانب تاديتش القادم من فنربخشة التركي، المدافع الصربي ساشا إيفكوفيتش، والأرجنتينيين القادمين من بني ياس وخيمكي الروسي بصفقات انتقال حر، إضافة إلى كايو كانيدو القادم من الوصل.

في المقابل، يعوّل عجمان بقيادة مدربه الصربي غوران، على الاستقرار الفني، وصفقات الانتقال الحر التي أبرمها، مثل المدافع البرازيلي يوري ماتيوس القادم من الدوري الأذربيجاني، وصانع الألعاب البوسني دينو هوتيتش من ليغ بوزنان السلوفيني، بجانب المقدوني جوكو زايكوف من يونيفيرسيتاتيا كرايوفا الروماني. وهؤلاء سينضمون إلى الجامايكي جونيور، والمغربي وليد آزارو، المستمرين مع «البرتقالي».

نكهة «عرب إفريقيا» حاضرة في لقاء الجزيرة وخورفكان

يدخل الجزيرة وخورفكان مواجهتهما بنكهات «عرب إفريقيا»، بعد أن أغلق «فخر أبوظبي» ملف تعاقداته بضم المدافع البرازيلي ويليان روشا، إلى جانب الجناح المصري إبراهيم عادل، الذي سيلعب بجوار مواطنه الدولي محمد النني.

ويعوّل الجزيرة على الاستقرار الفني وتوازن العمق الهجومي، مع استمرار الأرجنتيني رامون ميرنز من الموسم الماضي، وصانع الألعاب الفرنسي نبيل فقير.

في المقابل، يعتمد المدرب الوطني الوحيد في دوري هذا الموسم، حسن العبدولي، على الهجوم بقيادة المغربي طارق تيسودالي، إلى جانب البرتغالي إيلتون فيلي، والبرازيلي لورينسي رودريغيز، ومن خلفهم الكوري الجنوبي كيون كيونغ وون، إضافة إلى صفقة الكاميروني كوندي لدعم منطقة الوسط.

الوصل وبني ياس.. بصمة أولى للمدربين كاسترو وبوغدانوف

يبحث مدرب الوصل، البرتغالي لويس كاسترو، ومدرب بني ياس البلغاري إيفايلو بوغدانوف، عن بصمتهما الأولى في ظهورهما الرسمي بدوري المحترفين.

وتبدو حظوظ الفريقين متكافئة في ظل التغييرات الكبيرة على قائمتيهما، فقد دعم الوصل صفوفه بأربعة لاعبين أجانب جدد هم: البرازيليان ماثيو سالدانا (مهاجم) وإديلسون (مدافع)، والبيروفي ريناتو تابيا (ارتكاز)، ولاعب الرأس الأخضر سيرجينيو (جناح)، لينضموا إلى المغربي سفيان بوفتيني المستمر مع الفريق.

في المقابل ضم بني ياس أربعة محترفين جدد أيضاً هم: النيجيري سافيو جودوين، والإيفواري أوليفييه توريه، والأوزبكي أكمل مورجوفوي، والبرازيلي كايكي لويز، الذين انضموا إلى المهاجم المالي يوسف نياكاتي المستمر مع «السماوي» من الموسم الماضي.