77 نزالاً في افتتاح بطولة الإمارات لـ «المواي تاي»

انطلقت أول من أمس، في مركز دبي التجاري العالمي منافسات بطولة الإمارات للمواي تاي المفتوحة للشباب، بمشاركة 422 متنافساً يمثلون 49 نادياً على مستوى الدولة وخارجها.

وشهدت البطولة في يومها الافتتاحي 77 نزالاً موزعة على الفئات العمرية من 10 سنوات إلى 17 سنة، في أكثر من 90 فئة، ضمن الدور التأهيلي لمراحل ما قبل نهائي البطولة بإشراف 30 حكماً، بينما تُقام يوم غدٍ مواجهات اليوم الختامي بنزالات الدور النهائي، وصولاً إلى تتويج الفائزين.

وينظم البطولة اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينغ، لدعم خطط تطوير اللعبة، وتقديم أفضل فرص الارتقاء بمسيرتها للمصاف العالمي، قبل استضافة بطولة العالم للشباب للمواي الشهر المقبل في أبوظبي.

حضر افتتاح البطولة، سفير مملكة تايلاند لدى الدولة سورايوت شاسومبات، وعضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينغ، علي خوري.