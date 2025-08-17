الاتحاد القطري للشطرنج يشارك بـ 12 لاعباً في «أبوظبي الدولي»

أعلن الاتحاد القطري للشطرنج، مشاركة 12 لاعباً ولاعبة في البطولات المختلفة ضمن فعاليات النسخة الـ31 من مهرجان أبوظبي الدولي للشطرنج، الذي انطلق أول من أمس ويستمر حتى 24 أغسطس الجاري.

وقال المدير التنفيذي للاتحاد القطري للشطرنج حمد محمد التميمي: «إن المهرجان يحمل اسماً كبيراً في عالم الشطرنج، بمشاركة نخبة اللاعبين من 82 دولة حول العالم، بما يمثل خبرة مميزة واحتكاكاً كبيراً للاعبي ولاعبات قطر، مع المشاركين في البطولات المختلفة بالمهرجان».

وأوضح أن العاصمة القطرية الدوحة أكملت جميع درجات الاستعداد لاستضافة كأس العالم للشطرنج السريع والخاطف 2025، في ديسمبر المقبل، بمشاركة متوقعة ما بين 300 و400 لاعب ولاعبة من جميع أنحاء العالم، حسب المعايير المتبعة والتصنيفات الخاصة بالمتنافسين، آملاً مشاركة خليجية مميزة في البطولة.