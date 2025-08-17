«نوتابل سبيش» يطلب لقب «بري جاك لو ماروا» الفرنسي

يسعى الجواد «نوتابل سبيش» المملوك لفريق «غودولفين» العالمي، بإشراف المدرب شارلي آبلبي، إلى انتزاع انتصاره الثالث في سباقات الفئة الأولى «جروب 1»، حين ينشد لقب سباق «بري جاك لو ماروا» الممتد لمسافة 1600 متر عشبي، ويجري اليوم، على مضمار «دوفيل» الفرنسي العريق.

ويعود «نوتابل سبيش» للمشاركة على مسافة (الميل)، بعد أن اختبر الشهر الماضي في مشاركته الأخيرة تحدي المسافة الأقصر، وحلّ فيها بالمركز الخامس في سباق «جولاي كب» لخيول الفئة الأولى الذي امتد لمسافة 1200.

ويطمح جواد السنوات الأربع إلى إضافة لقبه الجديد في سباقات «جروب 1» الأعلى تصنيفاً عالمياً، إلى سجل إنجازاته التاريخية التي حققها الموسم الماضي، بعد أن حفر اسمه بحروفٍ من ذهب، عندما بات أول حصان يحقق لقب سباق «2000 غينيز» الإنجليزي الكلاسيكي العريق للفئة الأولى منذ عام 1938، دون أن يشارك كجواد ناشئ، وعاد وأظهر سلالته الصافية المنحدرة من نسل الفحل «دباوي» ليفوز في سباق «ساسيكس ستيكس» للفئة الأولى، معادلاً بذلك إنجاز الفحل «فرانكل» الذي استطاع الفوز بالسباقين في العام ذاته في 2011.

وعلق المدرب شارلي آبلبي، على استعدادات «نوتابل سبيش» لخوض السباق، قائلاً في تصريحات صحافية: «يدخل (نوتابل سبيش) السباق وهو في حالة جيدة، ونشعر بأن العودة لمسافة 1600 متر، والمسار المستقيم الذي يُقام عليه سباق مضمار (دوفيل) سيعززان من حظوظه ليكون منافساً قوياً، ونأمل أن يتمكن من استعادة نغمة الفوز».