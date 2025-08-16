«النصر المتجدد» يعود من كلباء بفوز ثمين

انتزع النصر بحلته المتجددة انتصاراً صعباً من أمام مضيفه كلباء بهدف دون رد، اليوم السبت، في افتتاح دوري أدنوك للمحترفين.

وجاء هدف النصر في الدقيقة 55 عبر مدافعه غوستافو أليمار.

وجاءت بداية المباراة متقاربة خلال الدقائق العشر الأولى، إلا سرعان ما تمكن النصر تدريجياً في تشكيل خطورة عبر الاعتماد على الكرات العرضية، وقف لها حارس كلباء سلطان المنذري.

وحملت الدقيقة 28 فرحة منقوصة لجمهور النصر، بعد أن سدد جوناثاس سانتوس تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء سكنت الشباك، إلا أن الحكم المساعد سعيد المنذري ألغى الهدف بداعي التسلل، لينتهي الشوط الأول بتعادلٍ سلبي.

وحاول الفريقين التخلي عن حذره وكسر التعادل بافتتاح التسجيل، إلا أن تسديدات لاعبيهم افتقرت للدقة والتركيز، قبل أن تحمل الدقيقة 55 استثمار المدافع غوستافو أليماو دربكة داخل منطقة جزاء كلباء، سددها بقوة في الشباك مسجلاً هدف المباراة الوحيد.