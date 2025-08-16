بعد 3 أهداف ملغية.. تراوري يقود العين للفوز على البطائح

حرمت راية التسلل فريق العين من احتساب ثلاث أهداف، لكن "الزعيم" خرج منتصراً على ضيفه البطائح 2-1، اليوم السبت، في الجولة الأولى من دوري أدنوك للمحترفين.

وأحرز هدفي "الزعيم" لابا كودجو، وعبد الكريم تراوري في الدقيقتين 45 و85، فيما سجل للبطائح الأوزبكي عزيز جانيف في الدقيقة 65 من ركلة جزاء.

وضغط العين مبكراً في محاولته افتتاح التسجيل، لتحمل الدقيقة السابعة إلغاء حكم اللقاء محمد عمر آل علي، هدفاً سجله كودجو بداعي التسلل، ما سمح للبطائح في كسب مزيدٍ من الثقة بالنفس والتعامل مع ضغوطات "الزعيم" والبدء بشن هجمات منظمة عبر الجناحين السريعين الأوزبكي عزيز جانييف، والبرازيلي إيفوني جونير.

وعاود كودجو ممارسة هوايته بإهداء العين افتتاح التسجيل في الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الأول، بعد أن استثمر كرة عرضية أسكنها بتسديدة قوية داخل خط ستة أمتار على يمين حارس البطائح إبراهيم عيسى.

ومع انطلاق الشوط الثاني، عاود الحكم آل علي في الدقيقة 56، حرمان كودجو إضافة هدفه الثاني بداعي التسلل، وتكرر الأمر ذاته في الدقيقة 63 بإلغاء الهدف الذي سجله لاعب العين نسيم الشاذلي في الدقيقة.

وحملت الدقيقة 65 احتساب ركلة جزاء لصالح البطائح، جراء احتساب لمسة يد على مدافع العين أريك، ارتقى بتسديدها بنجاح الأوزكبي جانييف مهدياً "الراقي" هدف التعادل.

وكثف العين هجماته في الدقائق العشر الأخيرة، واثمرت عن نجاح عبدالكريم تراوري ومن ركلة ركنية في الارتقاء عالياً برأسية قوية سكنت الشباك مهدياً فريقه هدف الفوز.