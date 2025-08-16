بفوز صريح على دبا.. بصمات ميلوش واضحة على الشارقة

عاد فريق الشارقة تحت قيادة مدربه الجديد الصربي ميلوش ميلوييفيتش، بانتصارٍ صعب من أرض منافسه دبا، عقب فوز "الملك" 3-1، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، لحساب الجولة الأولى في انطلاق دوري أدنوك للمحترفين في نسخته الـ 17.

وحملت أهداف الشارقة توقيع كل من عثمان كمارا، وفراس بالعربي ، وسلطان السعدي في االدقائق 42 و62 و90+7، فيما سجل لفريق دبا الدولي الأردني محمود المرضي في الدقيقة 45.

وجاءت انطلاقة المباراة قوية من أصحاب الضيافة، بعد أن شكل لاعبي دبا ضغطاً كبيراً على مرمى الشارقة، إلا أن براعة حارس "الملك" خالد توحيد كان بالمرصاد.

ونجح الشارقة في التعامل مع الضغط، والانطلاق تدريجيا نحو مناطق المنافس، لتحمل النصف ساعة الأولى مزيداً من المصاعب للشارقة بخروج لاعبه كايو لوكاس مصاباً، والدفع بلاعبه عثمان كمار الذي كان لدخوله عنوان الفرح لجمهور "الملك" بعد نجاحه في الدقيقة 42 من استثمار ركلة ركنية نفذها فراس بالعربي، وارتقى إليها كمارا راسية سكنت الشباك على يسار حارس دبا محمد الرويحي.

واستطاع دبا العودة سريعاً بالنتيجة في الدقيقة 45 عبر تسديدة قوية للدولي محمود المرضي من حدود منطقة الجزاء، سكنت الزاوية اليسرى لحارس الشارقة، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي (1-1).

ومع انطلاق الشوط الثاني، نشط الشارقة على مرمى منافسه، معتمداً على الكرات العميقة لصانع ألعابه فراس بالعربي وخطورة كمارا، جاءت أخطرها في الدقيقة 55 بعد أن تألق الريحي في أبعاد الكرة.

وأكد بالعربي مجدداً خطورته بإهداء الشارقة التقدم مجدداً في الدقيقة 62، بعد أن سدد من خارج حدود منطقة الجزاء على يسار حارس دبا معلناً الهدف الثاني لـ "الملك".

ومع انتصاف الشوط الثاني، حاول "دبا" العودة بالنتيجة، إلا أن تألق حارس الشارقة خالد توحيدي وخط دفاعه كان كفيلة في أبعاد الخطورة، والسماح لزملائه في بناء هجمات مرتدة كانت كفيلة في الدقيقة 97 لسلطان السعدي في أهداء "الملك" الهدف الثالث والخروج فائزاً بالمباراة بنتيجة (3-1).