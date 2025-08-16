"البطل لا يخسر" ضربة البداية.. شباب الأهلي يقهر الظفرة

سار فريق شباب الأهلي "حامل اللقب" بنجاح على قاعدة "البطل لا يخسر" ضربة البداية في دوري المحترفين التي سجلت للموسم الـ 12 على التوالي، بفوزه على ضيفه الظفرة بنتيجة (2-0)، في المباراة التي جمعتهما اليوم، في الجولة الافتتاحية في دوري "أدنوك" للمحترفين.

وسجل لشباب الأهلي نجمه بالا في الدقيقة 14، و ريان فيكتور في الدقيقة 27.

وأكد شباب الأهلي جديته في استهلال حملة الدفاع عن اللقب بالصورة المثلى، بعد بداية سريعة لـ "الفرسان" حلمت في الدقيقة الرابعة من عمر اللقاء تدخل "الفار" وإلغاء هدف بداعي التسلل سجله بالا.

وسرعان ما عاد اسم بالا للسطوع مجدداً بتسديده في الدقيقة 14 لكرة قوية من خارج منطقة الجزاء سكنت الزاوية اليمنى لحارس مرمى الظفرة معلناً افتتاح التسجيل.

وأطمئن شباب الأهلي لتقدمه في الدقيقة 27، بعد أن أرسل كارتابيا كرة عرضية، ارتقى إليها ريان فيكتور رأسية ناجحة على يمين حارس الظفرة، لينتهي الشوط الأول بتقدم "الفرسان" بثنائية نظيفة.

ومع انطلاق الشوط الثاني، واصل شباب الأهلي ضغطه، ليعود حكم اللقاء سلطان محمد صالح في الدقيقة 55، ويحرم بلانيتش من إعلان الهدف الثالث لـ "الفرسان" لوقوعه في التسلل.

وحاول الظفرة التعويض في الدقائق الأخيرة، إلا أن دفاعات شباب الأهلي كانت كفيلة في الحفاظ على النتيجة وانهاء المباراة بثنائية الفوز وإهداء "الفرسان" أولى نقاط الموسم الجديد