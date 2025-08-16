"كونجرس آسيا البارالمبي" يشيد بملف دبي لاستضافة " ألعاب الشباب"

أشاد "كونجرس آسيا البارالمبي" اليوم السبت في ختام اجتماعاته في العاصمة الكازاخستانية أستانا، بملف دبي لاستضافة دورة الألعاب الآسيوية البارالمبية للشباب خلال الفترة من 7 وحتى 14 ديسمبر المقبل، بمشاركة 45 دولة، وتقام برعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية رئيس مجلس دبي الرياضي.

وأجمع أعضاء الجمعية العمومية على أن دبي قادرة على تقديم دورة متميزة ستكون عالقة في أذهان المشاركين.

وقال رئيس اللجنة المنظمة لألعاب الشباب "دبي 2025" ثاني جمعة بالرقاد، في تصريحات صحفية، أن: "هذه الإشادة تضاعف من مسؤولية الجميع، لتقديم حدثٍ استثنائي"، مبيناً أن رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم للدورة تعزز نجاحها، مشيدا بدعم مجلس دبي الرياضي لتحقيق ما نصبو إليه جميعا.

وأوضح: "على مدى سنوات طويلة اكتسبت الإمارات ودبي مكانة مرموقة من خلال استضافة العديد من كبرى الأحداث الرياضية الإقليمية والعالمية الناجحة، وها هي تواصل تعزيز هذه الصورة لتقدم للعالم تجارب مذهلة تاركة أثرا يحتذى على الصعيد الآسيوي".

وأضاف: "تستضيف دبي ألعاب الشباب بكل فخر واعتزاز وأن ايماننا برسالة هذه البطولة منحنا الدافع للمضى قدما وتحويل التحديات إلى فرص"

ووجه بالرقاد الشكر إلى اللجنة البارالمبية الآسيوية على ثقتها مبينا أن نادي دبي لأصحاب الهمم ينظر لهذه البطولة بأنها منصة لزرع الأمل وتعزيز التنافس الشريف.

في السياق ذاته، أكد أمين عام اللجنة البارالمبية العراقية، مهدي باقر، إن دبي مثلت المنقذ لاستضافة ألعاب الشباب، والإمارات سباقة لتنظيم أهم الأحداث العالمية، لا سيما في رياضات "أصحاب الهمم".

وأشاد أمين عام اللجنة البارالمبية الماليزية، سوبرا مانيان رامان تاير، بالبنية اللوجستية التي تتمتع بها دبي، وقال: "تمتلك دبي مقومات الوصول بنسخة 2025 لألعاب الشباب إلى أفاق النجاح كما عودتنا في استضافاتها السابقة لكبرى الاحداث العالمية، ونتطلع لاستضافة جديدة وفق النهج المرسوم من أجل الاستثمار في جيل المستقبل، خصوصا أن اللاعبين الشباب من أهم الاستثمارات على مستوى القارة الآسيوية".