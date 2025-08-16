شباب الأهلي والشارقة والوحدة تخوض مواجهات آسيوية قوية في «النخبة»

أسفرت قرعة دور المجموعات بدوري أبطال آسيا للأندية النخبة لموسم 2025-2026، التي جرت أمس في العاصمة الماليزية كوالالمبور، عن مواجهات وصدامات قوية تنتظر الفرق الإماراتية المشاركة في البطولة في نسختها الـ23، وهي شباب الأهلي والشارقة والوحدة، علماً بأن الأهلي السعودي كان قد فاز بلقب البطولة في نسختها الأخيرة.

وأسفرت القرعة عن مواجهة شباب الأهلي لفرق تراكتور الإيراني وناساف الأوزبكي، والهلال السعودي، والغرافة القطري (على ملعبه)، والسد القطري والأهلي السعودي، والدحيل القطري والاتحاد السعودي (خارج ملعبه).

وسيواجه الشارقة فرق تراكتور وناساف والهلال والغرافة (على ملعبه)، والسد والأهلي والدحيل والاتحاد (خارج ملعبه)، أما الوحدة فيلعب مع السد والأهلي والدحيل والاتحاد (على ملعبه)، وتراكتور وناساف والهلال والغرافة (خارج ملعبه).

وستقام مرحلة دور المجموعات بمشاركة 24 فريقاً، وتنطلق اعتباراً من 15 سبتمبر المقبل.

ووفقاً لنظام البطولة، فقد تم توزيع الفرق بواقع 12 فريقاً في منطقة غرب آسيا، ومثلها في شرق القارة، إذ يتأهل أصحاب المراكز الثمانية الأولى من كل منطقة إلى دور الـ16، المقررة إقامته خلال الفترة من الثاني إلى 11 مارس المقبل، على أن تقام الأدوار النهائية بنظام التجمع في السعودية، حيث ستلعب جميع المباريات من دور الثمانية حتى النهائي خلال الفترة من 17 إلى 25 أبريل المقبل.

ويشارك في منطقة غرب آسيا، أندية: شباب الأهلي والشارقة والوحدة، إلى جانب الأهلي والاتحاد جدة والهلال والسد والغرافة والدحيل وتراكتور وناساف والشرطة العراقي. وضمت منطقة شرق آسيا كلاً من أندية: فيسيل كوبي (اليابان)، وأولسان (كوريا الجنوبية)، وشنغهاي بورت (الصين)، وبوريرام يونايتد (تايلاند)، وملبورن سيتي (أستراليا)، وجوهر دار التعظيم (ماليزيا)، وسانفريس هيروشيما (اليابان)، وغانغوون (كوريا الجنوبية)، وشنغهاي شينهوا (الصين)، وماتشيدا زيلفيا (اليابان)، وسيؤول (كوريا الجنوبية)، وشينغدو رونغتشنغ (الصين).

قرعة «آسيا 2»

على صعيد دور المجموعات في «دوري أبطال آسيا للأندية 2»، فقد أوقعت القرعة التي أجريت أمس أيضاً، الوصل ضمن المجموعة الأولى في مواجهة فرق الاستقلال الإيراني والمحرق البحريني والوحدات الأردني.

وتقام البطولة الآسيوية الثانية بمشاركة 32 فريقاً في كل من منطقتي غرب آسيا وشرقها، إذ ستقام الأدوار الأولى في كل منطقة بواقع 16 فريقاً، فقد وزعت فرق غرب آسيا الـ16 إلى أربعة مستويات، وجاء ممثل الكرة الإماراتية في البطولة الوصل في المستوى الأول مع أندية النصر السعودي، والأهلي القطري، وسباهان الإيراني. فيما ضم المستوى الثاني الاستقلال الإيراني، وأنديغون الأوزبكي، والزوراء العراقي، والحسين الأردني، وضم المستوى الثالث المحرق البحريني، وموهون باغان الهندي، والاستقلال الطاجيكي، وأركاداغ من تركمانستان، بينما ضم المستوى الرابع الوحدات الأردني، والخالدية البحريني، وغوا الهندي، وآهال من تركمانستان، والمتأهلين من الدور التمهيدي.

وستقام المنافسات بنظام الدوري من مرحلتين (ذهاباً وإياباً) اعتباراً من 16 سبتمبر المقبل، على أن يختتم دور المجموعات في 24 ديسمبر المقبل، قبل الانتقال إلى دور الـ16 خلال الفترة بين 10 و19 فبراير المقبل، على أن تُقام مباريات ربع النهائي وقبل النهائي أيام 3 و12 مارس المقبل، وأيام 7 و15 أبريل على التوالي، فيما حُدد يوم 16 مايو المقبل موعداً للمباراة النهائية.

. الجولة الأولى لدوري أبطال آسيا «النخبة» تنطلق في 15 سبتمبر المقبل.

. دوري أبطال «آسيا 2» ينطلق في 16 سبتمبر المقبل بنظام الذهاب والإياب.