الوصل يرفع كفاءة مرافقه.. ويطلق مسابقة «أجمل تقليعة» للجمهور

كشف مدير المركز الإعلامي لشركة نادي الوصل لكرة القدم أحمد البلوشي، عن سلسلة من التعديلات والتحسينات أجراها النادي على مرافقه، يتقدمها استاد زعبيل، بهدف رفع مستوى الخدمات المقدمة للجماهير مع انطلاقة الموسم الجديد بدوري أدنوك للمحترفين، إذ يستهل «الإمبراطور» مشواره بمواجهة بني ياس غداً.

وقال أحمد البلوشي لـ«الإمارات اليوم»، إن المنطقة الأمامية المخصصة للجمهور أمام النادي سيتم إغلاقها جزئياً، إذ تسلّم الوصل 60% فقط من الطاقة الاستيعابية للمواقف، بواقع 330 موقفاً من أصل 500، مشيراً إلى أن النادي وفر بدائل تشمل مواقف خلف أكاديمية كرة القدم والساحة الرملية، مع تمهيد الأرض لاستيعاب كل السيارات، إضافة إلى فتح باب خلفي يسمح بالدخول مباشرة من المدخل الخلفي إلى الاستاد.

وأضاف: «كما حدد النادي نقطتي تجمع للجمهور عبر وسائل النقل العام، الأولى عند محطة مترو الجداف، والثانية بين نادي النصر والمستشفى الأميركي، مع توفير حافلات لنقل الجماهير قبل المباريات وبعدها».

وفيما يتعلق بترقية الخدمات داخل الاستاد، كشف البلوشي عن تحويل مدرجات الدرجة الأولى يمين المقصورة ويسارها إلى فئة «البريميوم» المكيفة، والتي ستخدم المشجعين بين الشوطين، بتوفير المأكولات والمشروبات لحاملي البطاقات الموسمية ومشتري التذاكر.

وأضاف أن النادي بصدد تشغيل ما بين 80 إلى 100 وحدة تكييف إضافية، تمت الموافقة عليها من رابطة المحترفين، وتم اختبارها في المباراة الودية أمام عجمان، حيث لاقت استحسان الجماهير، على أن يستمر العمل بها حتى نهاية سبتمبر.

وأطلق نادي الوصل مسابقة «أجمل تقليعة» التي تمنح المشجعين فرصة ابتكار إطلالات مميزة بعيداً عن الزي التقليدي، مع تكريم الفائزين بعد المباراة بقميص النادي الجديد، كما سيوفر النادي المياه والمثلجات مجاناً عند أبواب الاستاد، في خطوة تهدف إلى تشجيع الجماهير على الحضور ومؤازرة الفريق. وأكد البلوشي أن النادي طرح البطاقات الموسمية للنادي، وتم بيعها بالكامل خلال ساعة واحدة فقط، بزيادة بلغت 20% على الموسم الماضي، وهو ما يؤكد عشق الجمهور الوصلاوي لفريقه ودعمه في المباريات.