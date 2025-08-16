«غودولفين» يطارد ألقاب «الفئة الأولى» في كندا وأميركا

يدفع فريق «غودولفين» العالمي، اليوم، باثنتين من نخبة المهرات للمنافسة على ألقاب سباقات الفئة الأولى في كل من أميركا وكندا، حيث تنشد «غود شير» بإشراف المدرب براد كوكس الفوز بلقب «ألاباما ستيكس» لمسافة 1800 متر على مضمار «ساراتوغا» الأميركي، فيما تطلب «دايموند رن» بإشراف المدرب شارلي آبلبي لقب «إي بي تايلور ستيكس» الذي يمتد على المسافة نفسها على مضمار «وودباين» الكندي.

وتعود المهرة «غود شير» بطلة «كنتاكي أوكس» إلى «ساراتوغا» بطموح رد اعتبار خسارتها الوحيدة في عالم السباقات والثأر من المهرة الأميركية «لاكارا» المتوجة يونيو الماضي بلقب سباق «أكورن ستيكس» لخيول «جروب 1» في سباق حلت فيه «غود شير» بالمركز الخامس.

وتعوّل «غود شير» في قدرتها على العودة إلى الانتصارات على سجلها الذهبي الذي قادها لتسجيل سبعة انتصارات متتالية قبل تلقيها هزيمتها الوحيدة في سلسلة تضمنت ثلاثة انتصارات في سباقات الفئة الثانية «جروب 2»، قبل أن تضيف مايو الماضي لقب «كنتاكي أوكس»، السباق الكلاسيكي العريق.

بدورها، تأمل المهرة المتطورة «دايموند رين» مواصلة موسمها الثالث الخالي من الخسارة بعد أن أظهرت ابنة الفحل «شمردل» أداءً لافتاً في مشاركتيها هذا العام، بتحقيقها الفوز بفارق طولين في سباق «هيدج أوف أوك ستيكس» لخيول فئة «القوائم» وجرى مايو الماضي على مضمار «هايدوك بارك» البريطاني، وأتبعته بلقب سباق «هوبيغز ستيكس» لخيول الفئة الثالثة «جروب 3» وأقيم على الأرضية الاصطناعية لمضمار «نيوكاسل» في إنجلترا يونيو الماضي.