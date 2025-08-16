شباب الأهلي يتعاقد مع نجم منتخب صربيا ماكسيموفيتش

أكد مصدر لـ«الإمارات اليوم» أن نادي شباب الأهلي أنهى التعاقد مع لاعب الوسط الصربي نيمانيا ماكسيموفيتش، قادماً من باناثينايكوس اليوناني، في صفقة بلغت قيمتها 3.25 ملايين دولار.

وأوضح المصدر أن اللاعب البالغ من العمر 29 عاماً أنهى كل إجراءات انتقاله إلى النادي الإماراتي، وودع زملاءه في الفريق اليوناني قبل السفر للانضمام إلى تدريبات شباب الأهلي استعداداً للموسم الجديد من دوري أدنوك للمحترفين.

ويُنتظر أن يشكل ماكسيموفيتش إضافة قوية لخط وسط الفريق، بفضل خبرته الكبيرة المكتسبة من اللعب في الدوريات الأوروبية الكبرى، لاسيما الدوري الإسباني مع فالنسيا وخيتافي، إلى جانب مشاركاته الدولية مع منتخب صربيا.

ونيمانيا ماكسيموفيتش من مواليد 26 يناير 1995 بمدينة بانيا كوفيلياكا بصربيا، وبدأ مسيرته الكروية في الفئات السنية قبل الانتقال إلى الاحتراف، حيث تميز بقدرات فنية وبدنية عالية، أهّلته للعب في مركز الوسط، وجمع بين الانضباط الدفاعي والرؤية الهجومية.

وسطع نجمه مع منتخب صربيا للشباب، وأسهم في التتويج ببطولة أوروبا تحت 19 عاماً عام 2013، ثم لعب دوراً حاسماً في كأس العالم تحت 20 عاماً عام 2015، بتسجيله هدف الفوز في المباراة النهائية أمام البرازيل، ما جعله إحدى أبرز المواهب الصاعدة في ذلك الوقت.

وعلى صعيد الاحتراف، بدأ مشواره خارج صربيا مع نادي دومجالي السلوفيني، ثم انتقل إلى أستانا الكازاخي، حيث أحرز ألقاب الدوري والكأس وأثبت نفسه لاعباً مؤثراً. بعد ذلك خاض تجربة في إسبانيا مع فالنسيا عام 2017، وخيتافي عام 2018، حيث أمضى ستة مواسم قدم خلالها أداءً ثابتاً، وحافظ على مكانته لاعباً أساسياً.

وفي صيف 2024، انتقل إلى باناثينايكوس اليوناني قبل أن يختار خوض تحدٍّ جديد في الدوري الإماراتي مع شباب الأهلي، مع استمرار حضوره الدولي مع منتخب صربيا الأول الذي مثله في أكثر من 50 مباراة.