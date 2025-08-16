علياء تُبحر في «دولية إسكندنافيا» لزوارق الفورمولا 4

تشارك المتسابقة الإماراتية علياء عبدالسلام فيروز، اليوم، في السباق الرئيس لبطولة «إسكندنافيا الدولية» لزوارق الفورمولا 4، التي تقام في النرويج وتستمر حتى 17 أغسطس الجاري، بمشاركة نخبة من أبرز المتسابقين الدوليين.

وشهدت البطولة، التي تعد محطة بارزة في روزنامة سباقات الفورمولا 4 البحرية بأوروبا، أمس، إقامة سباقات التجارب الرسمية، والتصفيات، وصولاً إلى السباق الرئيس اليوم.

وأكدت المتسابقة علياء عبدالسلام أنها خاضت مراحل متدرجة من الإعداد للبطولة، مشيرة إلى الدعم الكبير من اتحاد الإمارات للرياضات البحرية للمتسابقين، والرعاية التي تحظى بها من «مبادلة»، ومجموعة «نيرفانا القابضة».