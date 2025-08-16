طارق السيد: دوري الدرجة الأولى أسهم في تطوير المنتخب.. و«الفار» ضرورة ملحّة

أكد مدرب دبا الحصن المصري طارق السيد، أن دوري الدرجة الأولى شهد تطوراً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، مقارنة بالمواسم السابقة، بفضل الجهود الكبيرة التي يبذلها اتحاد كرة القدم من خلال تطوير اللوائح وإجراء مراجعات دورية لاحتياجات المسابقة وتطبيقها على أرض الواقع، الأمر الذي جعلها تتميز على الصعيد الفني مقارنة بمستواها قبل 10 سنوات.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «إن هذا التطوّر انعكس إيجاباً على المنتخب الوطني، بدليل استقطاب حارس شباب الأهلي حمد المقبالي من الفجيرة، إلى جانب عدد من اللاعبين المميزين الذين انتقلوا للعب في أندية المحترفين، فضلاً عن توفير فرص تدريبية لنحو خمسة إلى ستة مدربين مواطنين مع فرق قوية».

وأضاف: «الرياضة في الإمارات بيئة مساعدة على التطور، سواء للمدرب أو اللاعب، مواطناً كان أو مقيماً أو أجنبياً، لكنها بحاجة إلى عناصر مضافة لتعزيز قيمتها التنافسية».

ويُعد طارق السيد ثاني أكثر مدرب عربي يتولى تدريب الفريق الأول بعد العراقي عبدالوهاب عبدالقادر منذ عام 2006، حيث قاد أندية عدة منها: دبا الحصن، دبا الفجيرة، الفجيرة، العربي، الإمارات، الجزيرة الحمراء، والبطائح، وأسهم في تأهيل لاعبين برزوا مع المنتخب الوطني وأندية المحترفين، من أبرزهم طارق الخديم وشقيقاه محمد وفيصل، وعلي الظنحاني، إضافة إلى لاعبين محترفين آخرين.

وقال طارق السيد: «دوري الدرجة الأولى يحتاج إلى بعض العناصر لتقليص الفجوة الفنية مع دوري المحترفين، خصوصاً بعد السماح بتسجيل عدد أكبر من اللاعبين الأجانب والمقيمين، ورفع عدد المسموح لهم بالمشاركة كأساسيين إلى سبعة لاعبين، وأرى أن النقل التلفزيوني وتطبيق تقنية الفيديو (الفار) هما الأكثر إلحاحاً حالياً لتحقيق مزيد من العدالة بين الفرق».

وأوضح أن القوانين الجديدة التي أقرها اتحاد الكرة، مثل إلزام الأندية بالتعاقد مع مدربين يحملون رخصة «مدرب محترف»، ومساعدين يحملون رخصة «أ»، إلى جانب تطوير البنية التحتية للأندية، سيسهمان في رفع مستوى المسابقة بشكل أكبر.

وأضاف: «العمل في الدوريات الإماراتية منحني خبرة كبيرة، خصوصاً مع دعم اتحاد الكرة عبر الدورات التدريبية. وأخيراً حصلت على شهادة (البرو) للمدربين المحترفين، وطموحي قيادة دبا الحصن للصعود واللعب في دوري المحترفين الموسم المقبل».

وعن أبرز محطات مسيرته التدريبية في الإمارات، أكد أنه لا يستطيع حصرها، لكنه أشار إلى قيادته دبا للصعود إلى دوري المحترفين في موسمي 2010-2011 و2014-2015، وتحقيق أول بقاء لـ«النواخذة» في دوري المحترفين موسم 2015-2016، إلى جانب قيادة دبا الحصن للصعود مجدداً للمحترفين موسم 2023-2024، والفوز ببطولة دوري الدرجة الأولى (ب) موسم 2008.

وأكد أن سعادته كانت مضاعفة حين شاهد لاعبين أشرف على تدريبهم ينتقلون إلى أندية المحترفين، ويتوجون بلقب الدوري.

طارق السيد:

. العمل في الدوريات الإماراتية منحني خبرة كبيرة، خصوصاً مع دعم اتحاد الكرة عبر الدورات التدريبية.

. القوانين الجديدة التي أقرها اتحاد الكرة إلى جانب تطوير البنية التحتية للأندية سيسهمان في رفع المستوى.