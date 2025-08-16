124 صفقة جديدة تدشّن حلم دوري المحترفين اليوم

دعمت أندية المحترفين صفوفها بـ124 صفقة جديدة، استعداداً للنسخة الـ17 من دوري «أدنوك» الذي يستهل اليوم بأربع مواجهات، تنطلق اثنتان منها في السادسة وخمس دقائق، تجمع الأولى حامل اللقب شباب الأهلي وضيفه الظفرة، ولقاء الشارقة ومضيفه دبا، وتستكمل في الثامنة والنصف بلقائي البطائح ومستضيفه العين، والنصر وكلباء على ملعب الأخير.

وتستكمل يوم غدٍ الجولة، بلقاء خورفكان مع ضيفه الجزيرة، بينما يتوجه الوحدة للقاء عجمان، ويسدل الستار بلقاء صاحب الضيافة الوصل مع بني ياس. وتستهل 11 من أصل الأندية الـ14 المشاركة في البطولة، ضربة البداية مكتملة الصفوف على صعيد ملف المحترفين الأجانب، بانتظار إغلاق شباب الأهلي، والبطائح، والوحدة هذا الملف، خصوصاً أن الانتقالات الصيفية تمتد حتى مطلع أكتوبر المقبل.

العين يتسلح بعودة تألق لابا

يتسلح العين بعودة تألق نجمه التوغولي لابا كودجو، وبدا ذلك واضحاً في شهيته التهديفية، سواء في مشاركة «الزعيم» الأخيرة في «مونديال الأندية» أو في التجارب الودية والمعسكر الخارجي.

كما يتسلح العين بانتداباته الجديدة، ومنها المغربي حسين رحيمي الشقيق الأصغر لسفيان، إضافة إلى صفقة أخرى قوية مع الجناح نسيم الشاذلي الذي كان معاراً الموسم الماضي للجزيرة من الوداد المغربي.

وتبدو مهمة البطائح خارج الديار صعبة في المباراة الافتتاحية، سواء من حيث عدم إغلاق الفريق لتعاقداته، أو اقتصار انتداباته على أربع صفقات جديدة، كان أبرزها الغيني المقيم عمر كيتا على سبيل الإعارة من شباب الأهلي، والبرازيلي جيالوكا مونيز في صفقة انتقال حر قادماً من الوحدة.

صراع المدرستين الصربية والبرتغالية

يمثل لقاء الشارقة ودبا، تأكيداً للصراع الذي يشهده الموسم الجديد بين المدرستين الصربية والبرتغالية اللتين تهيمنان على الأجهزة الفنية للأندية (5 مدربين برتغاليين - 4 مدربين صربيين)، إذ يقود الشارقة في ظهوره الأول مع الفريق المدرب الصربي ميلوش القادم من الوصل، يقابله اعتماد دبا في عودته إلى المحترفين على الاستقرار الفني مع مدربه البرتغالي برونو بيريرا.

وبرز دبا كأكثر الأندية إبراماً للصفقات الصيفية بإجمالي 27 صفقة، يتقدمها عربياً الأردني محمود المرضي قادماً من نادي الحسين إربد، والدولي العراقي مهند الشمري، بجانب الدولي الأوزبكي عبدالله ييف لاعب باختاكور، بجانب المقيمين النيجيري أداكول إليجه القادم من مركز ثالث مع فريق بورتيمونينس في الدوري البرتغالي، والبرازيلي ديغو فيريرا لاعب الأخدود السعودي.

وعلى الطرف الأخر، يدخل الشارقة مباراته وسط انتدابات قوية خصوصاً على صعيد الخط الخلفي، بالتعاقد مع المدافع الصربي فلاديمير برجوفيتش، والألباني راي ماناج قادماً من سيفاسبور التركي.

6 صفقات خطفت الأنظار.. وكورنادو يعود إلى بيته

خطف البرازيلي إيغور كورنادو الأضواء في الصفقات الجديدة، بعودته إلى صفوف الشارقة المتوج معه بطلاً للدوري موسم 2018-2019، في رحلة ثانية يتطلع إليها إيغور للعودة إلى المجد، بعد رحلة ابتعد فيها عن «الملك» تنقّل خلالها بين كل من الدوري السعودي، والبرازيلي.

كما برزت ضمن الصفقات الست التي يترقبها الجمهور، تعزيز الوحدة لصفوفه بصانع الألعاب الصربي دوشان تاديتش، عقب تألقه الموسم الماضي مع فنربخشة التركي، وسبق له الاحتراف مع ساوثهامبتون الإنجليزي.

واتجه الجزيرة للتعاقد مع المصري إبراهيم عادل، قادماً من بيراميدز، بجانب تدعيم صفوفه بـ«الصخرة الدفاعية» البرازيلي ويليان روشا، الذي سبق له اللعب في الدوري البرتغالي الممتاز، قبل احترافه في سيسكا موسكا.

وعلى صعيد المواطنين، برزت صفقة خلفان مبارك إلى بني ياس، بعد إنهائه عقده بالتراضي مع ناديه السابق الجزيرة، وسبق للاعب فوزه بجائزة أفضل لاعب واعد في موسم 2016-2017، بجانب فوزه بجائزة أفضل لاعب في الدولة موسم 2018-2019.

وفي واحدة من الصفقات المهمة، انضم أحمد برمان لاعب الوسط إلى صفوف نادي خورفكان، في صفقة انتقال حر قادماً من العين.

مهدي قائدي كلمة سر لقاء النصر وكلباء

يترقّب جمهور النصر ظهور لاعبه الجديد الدولي الإيراني مهدي قائدي، أحد الأسماء البارزة في صفقات الموسم الجديد، بعد نجاحاته اللافتة مع كلباء، والتي أهلته للمنافسة على جائزة الأفضل في الموسم المنصرم، بعد أن لعب دوراً مؤثراً في تحقيق انتصارات عدة مع «النمور» بمهاراته العالية وسرعته الفائقة، وقدرته على هز شباك المنافسين وصناعة الأهداف.

ويبرز في المباراة، الوجود القوي للصفقات النوعية، إذ بجانب قائدي، عزز النصر صفوفه بلاعب الارتكاز الصربي لوكا ميليفوجيفيتش، الذي سيخوض المهمة بجانب الثلاثي من الموسم الماضي الكولومبي كيفين أغوديلو، والمغربي عثمان بوسعيد، والإيطالي مانولو جابياديني، في حين ركّزت صفقات كلباء الجديدة على الثلاثي الإيراني أحمد نورالله، وسامان قدوس، ومهدي محبي، جنباً إلى جنب مع مواطنهم من الموسم الماضي المهاجم شهريار موغانلو، والمدافع السلوفيني ميها بلازيتش.

البطل لا يخسر ضربة البداية

يتطلع حامل اللقب شباب الأهلي للسير على خطى «البطل» الخالي من الهزيمة في الجولة الأولى، وسجلت على مدار الـ11 موسماً الماضية، وتبدو حظوظ «الفرسان» قوية أمام الظفرة، في ظل الاستقرار الفني لهوية بطل «رباعية الموسم الماضي» وتعاقدات اقتصرت على الإيراني رضا قنديبور قادماً من نادي بيكان الإيراني، وتعاقدين في فئة المقيم مع الأرجنتيني أليان أيرالا لاعب سان لورينزو الأرجنتيني، والبرازيلي الشاب أديسون قادماً من أميركا مينيرو.

وعلى الطرف الآخر، يدرك الظفرة العائد حديثاً إلى دوري الأضواء أهمية ضربة البداية، مستنداً إلى صفقاته الجديدة، أبرزها المغربي كريم البركاوي الهداف التاريخي لفريق الرائد السعودي، ومواطنه محسن ريحة قادماً من المكناسي المغربي، والبرازيلي مارسلينهو اللاعب السابق لفريق تومبينسي البرازيلي.

يُذكر أن العين، كان آخر الأبطال الذين تذوقوا مرارة الهزيمة في الجولة الافتتاحية من الموسم التالي، حين خسر في افتتاح موسم 2012-2013 أمام شباب الأهلي (6-3).

36 جنسية

يطل دوري «أدنوك» في نسخته الجديدة، وسط تنوعٍ جغرافي يطال 36 جنسية للاعبيه، من الأجانب والمقيمين، بواقع 55 محترفاً و41 مقيماً.

وجاءت البرازيل في صدارة الصفقات الجديدة على صعيدي المحترفين والمقيمين، بإجمالي 21 تعاقداً (11 محترفاً - 10 مقيمين)، تلتها المغرب بـ13 صفقة تسع منها على صعيد اللاعب المقيم.

ويشهد الموسم الجديد وجود 11 لاعباً عربياً يسجلون حضورهم للمرة الأولى في «دورينا» خمسة منهم من المغرب، واثنان من كل من مصر وتونس، وصفقة من العراق وأخرى من الأردن.

10 أندية ترتفع قيمتها السوقية

سجّلت 10 أندية في دوري «أدنوك» للمحترفين لكرة القدم، ارتفاعاً ملحوظاً في قيمها السوقية، مقارنة بالشهر الماضي، في ظل الكثافة التي شهدتها حركة الانتقالات الصيفية، ليسجل إجمالي القيم السوقية لدوري «أدنوك» للمحترفين 342.86 مليون يورو في أغسطس الجاري، مرتفعاً بنسبة بلغت 5.5% وإجمالي 17.9 مليون يورو، بعد أن سجل إجمالي القيمة السوقية للأندية في يوليو الماضي إجمالي 324.96 مليون يورو.

وتصدر الوصل قائمة «الأعلى قيمة سوقية» في أندية المحترفين، بإجمالي 45.55 مليون يورو، متفوقاً بفارق طفيف على شباب الأهلي صاحب إجمالي قيمة سوقية بلغ 45.53 مليون يورو، وجاء الشارقة ثالثاً بإجمالي قيمة سوقية بلغ 41.08 مليون يورو.