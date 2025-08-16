12 لاعباً يمثلون ألعاب القوى الإماراتية في البطولة العربية

أعلن اتحاد ألعاب القوى، اعتماد مشاركة 12 لاعباً ولاعبة في البطولة العربية للناشئين في تونس، خلال الفترة من 23 إلى 27 الجاري.

وتضم قائمة اللاعبين واللاعبات، سالم يوسف المقبالي، عبدالقدوس أحمد، ناصر محمد الكعبي، مايد مانع الكعبي، محمد عادل آل علي، سلمى هيثم المري، واليازية طارق عبدالسلام، وديمة هيثم المري، مريم كريم، سارة فهد عبدالله، سمر صالح، وشهد راشد.

ويترأس البعثة عضو مجلس إدارة الاتحاد راشد ناصر آل علي، وتضم أيضاً جميلة علي عبدالرحمن، إدارية، إضافة إلى المدربين، حسن عبدالجواد «الرمي»، وحكيم تاج الدين «السرعات»، ووليد عبداللطيف «الزانة»، ومحمد النويري «المسافات»، وإيزاك جدوين اختصاصي العلاج الطبيعي.

وأكد راشد ناصر آل علي، أن «منتخبنا الوطني أكمل استعداداته للمشاركة في البطولة من خلال معسكرات مختلفة في كل من إثيوبيا وتركيا وسلوفينيا».