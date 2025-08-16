«إصابة معاشو» تُنهي مسيرة صاحب الـ 1000 هدف في دوري اليد

أعلن الجزائري عبدالجليل معاشو، صاحب الـ1000 هدف في دوري أقوياء اليد على مدار المواسم السبعة الماضية، أنه قرر اعتزال اللعبة خشية تجدد الإصابة في الرباط الصليبي التي ألمت به مارس الماضي، منهياً مسيرة طويلة تنقل خلالها بين عدد من أندية الدولة آخرها الوصل.

وقال معاشو لـ«الإمارات اليوم»: «كانت سعادتي كبيرة في نوفمبر الماضي بالعودة إلى بيتي نادي الوصل بعد غياب أربعة مواسم، إلا أنني خشيت من تجدد الإصابة المتكررة التي تعرضت لها مارس الماضي على صعيد الرباط الصليبي رغم خضوعي لمراحل العلاج والتعافي منها، فكان ذلك وراء اتخاذي أخيراً قرار الابتعاد عن ملاعب كرة اليد».

وأضاف: «تدرجت في المراحل السنية لفريق الوصل قبل الانتقال لتجربة احترافية خارجية في كل من الدوري المقدوني، والقطري، والإستوني، ثم العودة للوصل صيف 2018 كلاعب مقيم، ونجحت في موسمي الأول مع فريق الرجال في خطف لقب هداف دوري اليد برصيد 220 هدفاً، ثم اعتليت صدارة الهدافين في موسم 2019-2020 مسجلاً 180 هدفاً قبل توقف الموسم جراء جائحة كورونا».

وتابع: «وقّعت صيف 2020 عقداً للعب مع فريق دبا الحصن موسماً واحداً، ونجحت مجدداً في حصد لقب هداف الدوري بإجمالي 186 هدفاً، ثم الانتقال إلى النصر في عقد لمدة ثلاث سنوات، واصلت خلالها التألق على صعيد المنافسة على لقب الهدافين، إلا أنني تعرضت في 2023 لإصابة في الرباط الصليبي للمرة الأولى أبعدتني عن الملاعب ستة أشهر».

وأشار معاشو إلى مراحل العلاج الطويل، قائلاً: «ركزت خلال مراحل العلاج على النمط الغذائي وتقوية العضلات حول الركبة، واستعدت قوتي البدنية التي قادتني للعودة مجدداً في نوفمبر 2024 إلى الوصل بعد غياب أربعة مواسم، ولكن تجددت إصابتي في مارس الماضي ودخلت مجدداً في مراحل العلاج».

واختتم: «رغم التعافي من الإصابة فإن هناك احتمالاً لتكرارها مجدداً، وهي نقطة ضعف مثلت نهاية مشواري الرياضي في لعبة تتطلب قوة بدنية عالية، وتمتاز بالاحتكاك البدني في غالبية مراحل مبارياتها، ما دفعني لاتخاذ قرار الاعتزال، والتوجه مستقبلاً لوضع خبراتي ونقلها للأجيال المقبلة من خلال مجال التدريب، والخضوع لدورات بإشراف اتحاد اللعبة، للحصول على الرخص المؤهلة من الاتحاد الدولي لانتقالي لهذه الخطوة، وأشكر جميع الأندية التي لعبت في صفوفها على دعمها لي خلال مسيرتي في الملاعب».

