وداد إبراهيم تقهر المرض بالرياضة والموسيقى

تحولت مسيرة الإدارية ومساعدة مدرب ألعاب القوى في نادي الشارقة الرياضي للمرأة، وداد إبراهيم (33 عاماً)، إلى قصة إلهام رياضية، حيث استطاعت أن تواجه مرضها بشجاعة، عبر الرياضة والموسيقى على حد وصفها، وعادت إلى الميدان الرياضي على الرغم من خضوعها لعلاج صحي مستمر، لتقف من جديد على أرض المنافسة بعزيمة أقوى.

وقالت لـ«الإمارات اليوم»، إن العلاجات الكيميائية المنتظمة التي تتلقاها لم تكسر شغفها بالرياضة، بل منحتها قوة إضافية، مضيفة: «وجودي في الميدان هو مصدر طاقتي، وأطمح لأن أكون المدربة الأفضل في الخليج والعالم العربي. التدريب بالنسبة لي أسلوب حياة».

وعن تجربتها مدربة، أوضحت: «موقعي مساعدة مدرب في ألعاب القوى أتاح لي نقل خبرتي كلاعبة سابقة، وقرّبني أكثر من اللاعبات لأمنحهنّ الدعم الذي كنت أحتاجه في بداياتي، وهدفي هو صناعة جيل جديد من البطلات».

وأشادت بدعم عائلتها، خصوصاً شقيقتها (أم هند) التي وصفتها بأنها «مصدر الإلهام والدافع الأول»، مؤكدة أن «أي تحدٍ يمكن تجاوزه بالعزيمة والإصرار».

كما كشفت عن شغفها بالموسيقى، قائلة: «أعزف على آلة (الأورغ)، وفهمي للإيقاع ساعدني في تنظيم حركة الدوران قبل رمي المطرقة، فلكل رمية إيقاع خاص، فالموسيقى تمنحني الهدوء وتحافظ على توازني».

وتصف وداد نادي الشارقة الرياضي للمرأة بـ«البيت الثاني»، موضحة: «منذ أول يوم وجدت دعماً من مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، والنادي، وقد تكفلت قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي بعلاجي، وحرصت إدارة المؤسسة على توفير كل ما أحتاجه لأعود للميدان، ومنحوني المساحة لأعيد بناء نفسي كلاعبة وإدارية ومدربة».

وبدأت وداد مشوارها الرياضي في كرة السلة ضمن صفوف نادي الشارقة الرياضي للمرأة، قبل أن تكتشف شغفها بألعاب القوى، خصوصاً في رمي المطرقة الذي برزت فيه، محققة ميداليات محلية ودولية لامعة، وقد أحرزت الذهب في دورة الأندية العربية للسيدات 2012، والدورة الخامسة لرياضة المرأة 2017، وبطولة غرب آسيا للأندية 2018، والبطولة التخصصية الثانية والثالثة عام 2022. كما حصدت الفضية في دورات الأندية العربية للسيدات 2014 و2016 و2020، والبطولة الثالثة لدول غرب آسيا 2018، واختتمت مسيرتها التنافسية ببرونزية في دورة الألعاب الرياضية الخليجية الثالثة 2022.