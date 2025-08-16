الشارقة يتصدر بطولة الإمارات الفردية لشطرنج المراحل السنية

تصدر نادي الشارقة للشطرنج قمة بطولة الإمارات الفردية للمراحل السنية المفتوحة والإناث تحت 12 و14 و16 و18 و20 سنة، والتي نظمها اتحاد اللعبة في نادي دبي للشطرنج بمشاركة 160 لاعباً ولاعبة، إذ أحرز لاعبوه ثلاث ميداليات ذهبية ومثلها فضية.

وجاء نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية في المركز الثاني، برصيد ذهبيتين وفضية واحدة وست برونزيات، ونادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية في المركز الثالث برصيد ذهبيتين وبرونزيتين، ثم جاء نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة رابعاً برصيد ذهبيتين وبرونزية واحدة، ونادي دبي للشطرنج بذهبية واحدة وأربع فضيات، والفجيرة للشطرنج برصيد فضيتين وبرونزية واحدة.