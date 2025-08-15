دبي تحتضن نزالين على لقب العالم في الفنون القتالية المختلطة 3 أكتوبر

أعلنت رابطة المقاتلين المحترفين (PFL) عن تنظيم حدث عالمي جديد ضمن بطولات «سلسلة الأبطال: الطريق إلى دبي» وذلك يوم الجمعة الموافق 3 أكتوبر المقبل في «كوكا كولا أرينا» بدبي.

ويشهد الحدث نزالين مرتقبين على لقبي العالم في الوزن الخفيف وخفيف الثقيل، بالشراكة مع مجلس دبي الرياضي ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي.

كما تأتي هذه البطولة في إطار سلسلة «الطريق إلى دبي» التي أطلقتها الرابطة في نوفمبر 2024، بهدف تقديم بطولات قتالية بمستوى عالمي وتنظيم أبرز النزالات في مدن استراتيجية، وفي مقدمتها دبي التي أثبتت قدرتها على استضافة الأحداث الكبرى وسط حضور جماهيري كثيف وتفاعل عالمي لافت، ما جعلها وجهة رئيسية لمتابعي الفنون القتالية من مختلف أنحاء العالم.

ويتصدّر الحدث نزال مرتقب على لقب العالم في الوزن الخفيف يجمع بين المقاتل الداغستاني عثمان نورمحمدوف (19 انتصاراً دون هزيمة)، والإيرلندي بول هيوز (14 انتصاراً مقابل هزيمتين)، في إعادة للمواجهة التي جمعتهما في يناير الماضي بدبي، وشهدت تنافساً كبيراً استمر خمس جولات وسط حضور جماهيري غير مسبوق، وانتهت بفوز نورمحمدوف بقرار تحكيمي أثار جدلاً واسعاً، ما دفع رابطة PFL للاستجابة لمطالب الجماهير بإعادة النزال في نفس القفص الذي شهد انطلاق هذه القصة التنافسية.

ويشهد الحدث نزالاً على لقب العالم في وزن خفيف الثقيل، يجمع بين الأمريكي كوري أندرسون (19 فوزاً مقابل 6 خسائر)، بطل بيلاتور السابق، والتركماني دولت ياغشيمرادوف (25 فوزاً مقابل 7 خسائر وتعادل واحد)، بطل PFL لعام 2024، في مواجهة تحمل طابعاً ثأرياً بعد لقائهما الأول عام 2021، والذي انتهى لصالح أندرسون بالضربة القاضية الفنية. ومنذ ذلك الحين، واصل ياغشيمرادوف سلسلة انتصاراته محققاً سبعة انتصارات متتالية.

كما تتضمن البطاقة القتالية المبكرة مواجهة قوية في الوزن الثقيل بين الإيراني بويا رحماني (4-0) والتونسي سليم طرابلسي (8-0) للحفاظ على سجلهما النظيف، بالإضافة إلى مواجهة مثيرة بوزن 165 رطلاً بين زوبيرا توخوغوف (20-6-1) وأرتم لوبوف (14-15-1) في نزال مؤجل منذ عام 2018، وأخيراً مواجهة كبيرة بين بطل الشرق الأوسط للرابطة المصري عمر الدفراوي (14-5)، وبطل أوروبا الألباني فلوريم زنديلي (10-1-1) في الوزن المتوسط.

وستُطرح تذاكر الحدث للجمهور بدءاً من يوم الجمعة 15 أغسطس عند الساعة 12 ظهراً بتوقيت الإمارات عبر الموقع الرسمي لـ«كوكا كولا أرينا».