مواجهات قوية تنتظر شباب الأهلي والشارقة والوحدة في "النخبة الآسيوية"

أسفرت قرعة دور المجموعات بدوري أبطال آسيا للأندية النخبة لموسم 2025-2026 ، التي أجريت، اليوم، في العاصمة الماليزية كوالالمبور عن مواجهات وصدامات قوية تنتظر الفرق الإماراتية المشاركة في البطولة في نسختها "رقم 23 " وهى شباب الأهلي والشارقة والوحدة، علما أن الأهلي السعودي كان قد فاز بلقب البطولة في نسختها الأخيرة .

وأسفرت القرعة عن مواجهة شباب الأهلي للهلال السعودي حامل اللقب وتراكتور الإيراني وناساف الأوزبكي و الأهلي السعودي و الغرافة القطري والدحيل القطري والاتحاد السعودي فيما يواجه الشارقة فرق تراكتور وناساف و السد و الأهلي و الهلال والغرافة والاتحاد جدة السعودي.



ويواجه الوحدة فرق السد القطري و الأهلي السعودي وتراكتور الإيراني وناساف الأوزبكي والدحيل القطري و الهلال السعودي و الغرافة القطري

، وستقام مرحلة دور المجموعات بمشاركة 24 فريقا تنطلق اعتبارا من 15 سبتمبر المقبل.

ووفقا لنظام البطولة فقد تم توزيع الفرق بواقع 12 فريقا في منطقة غرب وآسيا ومثلها في شرق القارة ،‘إذ يتأهل أصحاب المراكز الثمانية الأولى من كل منطقة إلى دور الـ 16 المقرر إقامته خلال الفترة من الثاني إلى 11 مارس المقبل على أن تقام الأدوار النهائية بنظام التجمع في السعودية ، إذ ستلعب جميع المباريات من دور الثمانية وحتى النهائي خلال الفترة من 17 إلى 25 أبريل المقبل.

وتشارك أندية منطقة غرب آسيا وهى شباب الأهلي والشارقة والوحدة" الإمارات" إلى جانب كل من الأهلي والاتحاد جدة والهلال" السعودية" والسد والغرافة والدحيل من قطر وتراكتور الإيراني وناساف الأوزبكي والشرطة العراقي

وتضمن المستوى الأول كل من شباب الأهلي والأهلي السعودي وشباب والسد القطري وتراكتور الإيراني وناساف الأوزبكي والشرطة العرافي فيما تضمن المستوى الثاني أندية الشارقة والوحدة" و الاتحاد والهلال السعودي ، والغرافة والدحيل " قطر".

وضمت منطقة شرق آسيا كلا من أندية فيسيل كوبي " اليابان" وأولسان" كوريا الجنوبية" وشنغاهي بورت" الصين" وبوريرام يونايتد" تايلاند " ، ملبورن سيتي " استراليا: جوهر دار التعظيم" ماليزيا " ، سانفريس هيروشيما " اليابان" ، غانغوون" كوريا الجنوبية " شنغهاي شينهوا" الصين" ماتشيدا زيلفيا" اليابان"، سيؤول" كوريا الجنوبية" ، شينغدو رونغتشنغ " الصين "