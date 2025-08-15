قرعة أبطال أسيا 2 .. الوصل في مواجهة الإستقلال والوحدات والمحرق

أجريت، اليوم، في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في العاصمة الماليزية كوالالمبور ، قرعة دور المجموعات لدوري أبطال آسيا للأندية 2" لموسم 2025-2026 ، إذ أوقعت القرعة الوصل ضمن المجموعة الأولى في مواجهة فرق الإستقلال الإيراني والمحرق البحريني والوحدات الأردني .

وتقام البطولة بمشاركة 32 فريقا في كل من منطقتي غرب وشرق آسيا ، إذ ستقام الادار الأولى في كل منطقة بواقع 16 فريقا ، فقد وزعت فرق غرب آسيا الـ 16 إلى أربع مستويات ،وجاء في المستوى الأول أندية النصر السعودي، الأهلي القطري، سيباهان الإيراني، الوصل الإماراتي، فيما ضم المستوى الثاني الاستقلال الإيراني، أنديجون الأوزبكي، الزوراء العراقي، الحسين الأردني، فيما ضم المستوى الثالث المحرق البحريني، موهون باغان الهندي، الاستقلال الطاجيكي، أركاداغ من تركمانستان، وضم المستوى الرابع الوحدات الأردني ،الخالدية البحريني، غوا الهندي ،آهال من تركمانستان، والمتأهلين من الدور التمهيدي.

وستقام المنافسات بنظام الدوري من مرحلتين (ذهابًا وإيابًا) اعتبارا من 16 سبتمبر المقبل على أن يختتم دور المجموعات 24 ديسمبر المقبل.

ومن المقرر أن يختتم دور المجموعات في 24 ديسمبر المقبل ، قبل الانتقال إلى دور الـ16 خلال الفترة بين 10 و 19فبراير المقبل ، على أن تُقام مباريات ربع النهائي وقبل النهائي أيام 3 و12 مارس المقبل وأيام 7 و15 أبريل على التوالي، فيما حُدد يوم 16 مايو المقبل موعداً للمباراة النهائية.