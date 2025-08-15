شباب الأهلي يضم نجم منتخب صربيا مقابل 3.25 مليون دولار

كشف مصدر ل"الإمارات اليوم " أن نادي شباب الأهلي تعاقده مع لاعب الوسط الصربي نيمانيا ماكسيموفيتش، قادمًا من نادي باناثانايكوس اليوناني، في صفقة بلغت قيمتها 3.25 مليون دولار.



وقال المصدر أن اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا أنهى كافة إجراءات انتقاله إلى النادي الإماراتي، وقام بالفعل بتوديع زملائه في الفريق اليوناني قبل السفر لبدء تجربته الجديدة في دوري أدنوك للمحترفين.



ويُنتظر أن يشكل ماكسيموفيتش إضافة قوية لخط وسط شباب الأهلي، بفضل خبرته الكبيرة التي اكتسبها من اللعب في الدوريات الأوروبية الكبرى، ومنها الدوري الإسباني مع خيتافي وفالنسيا، إلى جانب مشاركاته الدولية مع منتخب صربيا.