بيسوا: روشا إضافة قوية لدفاعات الجزيرة

أكّد المدرب المساعد لفريق بورتيمونينسي البرتغالي، ريكاردو بيسوا - الذي سبق له الإشراف بين عامَي 2019 و2022 على المحترف البرازيلي، ويليان روشا، المنضم حديثاً لفريق الجزيرة - أن الأخير يُمثّل دفعة قوية تعزز دفاعات «فخر أبوظبي» الذي يستهل، بعد غدٍ، أولى مبارياته في الموسم الجديد لدوري أدنوك للمحترفين بلقاء مضيفه خورفكان.

وكان الجزيرة أعلن، الثلاثاء الماضي، تعاقده مع المدافع البرازيلي ويليان روشا، قادماً من سيسكا موسكا الروسي.

وقال بيسوا لـ«الإمارات اليوم»: «رافقت ويليان طوال فترة وجوده في بورتيمونينسي، ويتمتع اللاعب بقدرات بدنية مذهلة، وقوة فائقة بالكرات الهوائية، وسرعة الحركة مستفيداً من خطواته الواسعة، وكان يحتاج في بدايته مع الفريق إلى صقل بعض الجوانب الفنية والتكتيكية فقط».

وأوضح: «كانت استجابته سريعة للجانب التطويري، ولعب في بورتيمونينسي بمركزي لاعب الوسط، والوسط الدفاعي، لكن مركزه بحسب رأيي هو قلب الدفاع، للقوة البدنية التي يتمتع بها خصوصاً في التدخلات على الكرة».

وأضاف: «الخبرات المكتسبة على مدار عامه الأول، سمحت له بالجمع بين القوة الدفاعية والراحة أكثر في بناء الهجمات، وهو ما أكده لدى انتقاله إلى سيسكا موسكو الروسي».

وتابع: «طول القامة الذي يتمتع به، وارتقاؤه العالي، يمنحانه جانباً مهماً في أسلوب لعبه، خصوصاً على صعيد الكرات الهوائية في صفات تتكامل مع التطور الذي حققه على صعيد سرعة بناء الهجمات، ما يمنحه مزايا إضافية تفوق المدافعين الآخرين الذين يلعبون في المركز ذاته، فهناك العديد من المدافعين يتمتعون بالتفوق البدني والصلابة الدفاعية، لكنهم غير فاعلين في سرعة بناء الهجمات الناجحة من الخطوط الخلفية». واختتم: «أتوقع له النجاح في مهمته الجديدة مع الجزيرة، مستنداً في توقعاتي إلى معرفتي بقدراته والميّزات التي يتمتع بها».