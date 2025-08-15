11 لاعباً عربياً يظهرون للمرة الأولى في «دورينا»

يسجل 11 لاعباً عربياً حضورهم الأول في دوري أدنوك للمحترفين، الذي ينطلق غداً، وتنوعت الصفقات العربية، سواء على صعيد المحترفين أو المقيمين، بعد أن احتل اللاعبون المغاربة الصدارة بخمس صفقات، بواقع محترفَين وثلاثة مقيمين، بجانب صفقتين من مصر ضمن فئة المحترفين، ومثلهما من تونس ضمن فئة المقيم، مقابل صفقة أردنية واحدة، ومثلها عراقية على صعيد فئة المحترفين.

وكان فريقا دبا والظفرة الأكثر تعاقداً مع اللاعبين العرب ضمن فئة المحترفين، بعدما ضم دبا النجم الدولي الأردني، محمود المرضي، على سبيل الإعارة لموسم واحد قادماً من نادي الحسين إربد، بجانب التعاقد مع الدولي العراقي مهند علي «ميمي» في صفقة انتقال حر.

ووضع الظفرة ثقته بالمدرسة المغربية، بالتعاقد مع الهداف التاريخي لنادي الرائد السعودي، كريم البركاوي، في صفقة انتقال حر، والمدافع محسن ريجة قادماً من المكناسي المغربي.

وتعاقد العين مع المدافع المصري رامي ربيعة، في صفقة انتقال حر قادماً من الأهلي المصري، فيما عزز الجزيرة صفوفه بصفقة المهاجم المصري إبراهيم عادل قادماً من نادي بيراميدز.

وواصل نجوم الكرة المغربية فرض حضورهم القوي على صعيد اللاعبين الجدد في فئة «المقيم»، خصوصاً مع فريق العين الذي تعاقد مع المهاجم المغربي حسين رحيمي بعقد يمتد حتى 2029، لينضم إلى شقيقه سفيان في الدفاع عن ألوان «الزعيم» في الموسم الجديد.

كما تعاقد العين مع المدافع المغربي يحيى بن خالق الذي فضل، بحسب وصفه في تصريحات سابقة، الانتقال إلى الدوري الإماراتي على عروض عدة أخرى، من ضمنها هال سيتي الإنجليزي، ونادٍ فرنسي، وآخر إسباني.

بدوره، وضع خورفكان ثقته بالظهير المغربي أكرم النقاش قادماً من نادي الجيش الملكي المغربي، فيما دعّم الوحدة صفوفه بالموهبة الشابة التونسية لؤي الترايعي (20 عاماً) قادماً من الاتحاد المنستيري، وتم قيده ضمن فئة «المقيم».

وجاءت آخر الصفقات العربية عبر نادي بني ياس، الذي تعاقد مع صانع ألعاب النجم الساحلي التونسي أسامة عبيد (22 عاماً).

• 5 صفقات مغربية أبرمتها أندية الدوري قبل انطلاق الموسم.

اللاعبون الـ 11

1- المغربي محسن ريجة - الظفرة (محترف).

2 - المغربي كريم البركاوي - الظفرة (محترف).

3 - المصري رامي ربيعة - العين (محترف).

4 - المصري إبراهيم عادل - الجزيرة (محترف).

5 - العراقي مهند علي الشمري - دبا (محترف).

6 - الأردني محمود المرضي - دبا (محترف).

7 - المغربي حسين رحيمي - العين (مقيم).

8 - المغربي يحيى بن خالق - العين (مقيم).

9 - المغربي أكرم النقاش - خورفكان (مقيم).

10- التونسي لؤي الترايعي - الوحدة (مقيم).

11- التونسي أسامة عبيد - بني ياس (مقيم).