راشد عيسى: دوري الدرجة الأولى الخيار الأفضل للاعبين المواطنين حالياً

اعتبر لاعب المنتخب الوطني السابق والنادي العربي الحالي، راشد عيسى، أن بطولة دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، التي ستنطلق يوم 19 سبتمبر المقبل، بمشاركة 15 فريقاً، تُعد الخيار الأفضل والأنسب للاعبين المواطنين في الوقت الحاضر، داعياً اللاعبين غير القادرين على المشاركة بشكل أساسي في المباريات مع فرقهم في دوري المحترفين، إلى الانضمام لأي من أندية دوري الدرجة الأولى، على سبيل الإعارة أو الانتقال، وذلك أفضل من أن يجلس اللاعب على دكة الاحتياط لفترة طويلة.

يُذكر أن دوري أدنوك للمحترفين سينطلق، غداً، بإقامة الجولة الأولى على مدى يومي السبت والأحد، على أن يتواصل في الجولة الثانية يوم 22 الجاري، قبل أن يتوقف لإتاحة الفرصة أمام المنتخب الوطني للاستعداد للمشاركة في مرحلة ملحق تصفيات كأس العالم 2026.

وقال راشد عيسى لـ«الإمارات اليوم»: «أنا على ثقة بأن دوري الدرجة الأولى لا يقل صعوبة وتحديات ومنافسات قوية عن دوري المحترفين، لكنه يبقى بحاجة إلى أشياء مهمة لابد من تنظيمها ليصبح أكثر قوة وتميزاً ومنها النقل التلفزيوني»، وتابع: «ذكرياتي الجميلة في دوري الدرجة الأولى أفضل من تلك التي عشتها في دوري المحترفين وأعتز بها، ومنها أول هدف أسجله بعد توقف سنة ونصف السنة عن اللعب وكان هدف فوز العربي على الذيد، وثلاثية (هاتريك) سجلتها مع حتا في مرمى الرمس، والذكرى الأجمل عندما صعد فريق حتا إلى دوري المحترفين بقيادة المدرب الدكتور عبدالله مسفر في عام 2023».

ووصف نادي العربي الذي يمثله حالياً بأنه من الفرق القوية في دوري الدرجة الأولى، وأن النادي يطمح للصعود إلى دوري المحترفين، ويتمتع باستقرار فني مهم، وهو فريق منافس قوي في الموسم المقبل، بالتزامن مع وجود فرق قوية أخرى مثل يونايتد والإمارات وحتا والعروبة ودبا الحصن.

وأوضح راشد عيسى أنه منذ أن غادر دوري المحترفين وجد أجواءً إيجابية في ناديي العربي وحتا، وأنه تلقّى عروضاً كثيرة، لكنه واصل اللعب مع العربي لكونه مرتاحاً معه بشكل كامل.

وكشف أن دوري الدرجة الأولى دوري مميز، لكن ينقصه أمور بسيطة لتطويره مثل الحاجة إلى النقل التلفزيوني، وتطبيق تقنية الفيديو (الفار) لأهميتها في الحد من الأخطاء الكثيرة لكيلا تتعرض الفرق لفقدان النقاط.