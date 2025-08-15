الصربي فانيا غوشا مدرباً لسلة الجزيرة

كشف مشرف كرة السلة في نادي الجزيرة، المهندس عبدالله فرج، عن إكمال إدارة الألعاب الجماعية في النادي، إجراءات تعاقدها رسمياً مع المدرب الصربي، فانيا غوشا، لقيادة الفريق الأول في الموسم الجديد 2025-2026، من دون الكشف عن قيمة التعاقد.

وقال فرج لـ«الإمارات اليوم»: «حرصت إدارة الألعاب الجماعية بالنادي على مواصلة استراتيجيتها الناجحة في بناء فريق متجدد يعتمد على المواهب الشابة التي يزخر بها النادي، ليتم أخيراً التعاقد مع المدرب الصربي غوشا، بناءً على الخبرات الكبيرة له على صعيد تدريب المنتخبات الوطنية، خصوصاً فئات المراحل السنية، كونه سيتولى القيادة الفنية لفريقنا المكون في أغلبيته من العناصر الوطنية التي تراوح أعمارها بين 18 و20 عاماً».

وأوضح: «تولى غوشا في عام 2013 قيادة منتخب بلاده للناشئين تحت 16 سنة لحصد فضية بطولة أوروبا، كما قاد منتخب شباب صربيا لبرونزية بطولة العالم في دبي صيف 2014، قبل اتجاهه للاحتراف خارجياً سواء على صعيد الأندية أو المنتخبات».

وأضاف: «يمتلك المدرب الصربي تجربة احترافية على صعيد دوريات المنطقة، إذ تولى عام 2019 تدريب منتخبات تحت 15 و17 سنة في البحرين، كما تولى تدريب منتخب سيدات البحرين، وحصد معه فضية البطولة الخليجية، لينتقل صيف 2022 ويتولى منصب مساعد مدرب منتخب الكويت الأول».

واختتم: «يواصل الفريق مراحل الإعداد، التي استهلت مطلع الشهر الجاري، وينتظر قريباً إكمال الانتدابات بالتعاقد مع محترف أجنبي ينضم إلى صفوف الفريق بناءً على النظرة الفنية للمدرب غوشا».