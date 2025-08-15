حتا يعسكر في صربيا استعداداً لدوري «الهواة»

غادر الفريق الأول لنادي حتا، أمس، إلى صربيا لإقامة معسكر تدريبي خارجي يستمر لغاية 31 أغسطس الجاري، ضمن استعداداته لخوض منافسات الموسم المقبل لدوري الدرجة الأولى، التي تنطلق 19 سبتمبر المقبل، ويُقام المعسكر بإشراف المدرب المواطن، وليد عبيد، وجهازه الفني الذي تم التعاقد معه أخيراً لقيادة الفريق. وسيخوض الفريق ثلاث مباريات ودية بهدف الوقوف على جاهزية الفريق، قبل خوضه منافسات الموسم المقبل لدوري الدرجة الأولى، وسط تطلعات الفريق للعودة إلى الأضواء مجدداً.

يُذكر أن حتا حلّ في المركز الخامس في دوري الدرجة الأولى، الموسم الماضي، بالتساوي مع يونايتد الرابع، وبفارق نقطة واحدة عن العربي صاحب المركز الثالث.